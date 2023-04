Incendio al Maury’s, nuova ordinanza: cambia la zona interessata dai divieti

Incendio al Maury's, nuova ordinanza del Comune di Bastia dopo la simulazione da parte di Arpa e Usl della dispersione dei fumi

Cambia la zona interessata dai divieti dopo l’incendio al Maury’s di Bastiola. Il Comune di Bastia Umbra ha infatti emesso oggi una nuova ordinanza alla luce dei primi dati arrivati dall’Arpa sulle conseguenze ambientali del rogo.

L’amministrazione comunale evidenzia infatti che nella giornata di giovedì è arrivata una seconda nota congiunta di Arpa e Usl Umbria 1, “con la quale è stata trasmessa la scheda di simulazione di dispersione dei fumi dell’incendio avvenuto il 13/04/2023 presso il Maury’s di Bastia Umbra, dalla quale emerge che l’area di ricaduta dei fumi è notevolmente ridotta rispetto a quanto proposto in via cautelativa, essendo sostanzialmente riconducibile ad un’area disposta a Nord/Nord-Nest del punto dell’incendio, lungo la quale il modello previsionale prevede un brusco calo delle concentrazioni delle ricadute a partire dai 500 mt dalla sede dell’incendio”. Dunque le limitazioni da oggi non interesseranno più l’area di un raggio di 3 km dal supermercato bruciato, ma una zona ridotta, che in parte tuttavia coinvolge anche il Comune di Assisi, che anch’esso quindi dovrà emettere una nuova ordinanza.