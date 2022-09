Incendio al Luna park, 42enne intossicato. Distrutto l'autoscontro | Foto e aggiornamenti - Tuttoggi

L’intervento dei vigili del fuoco ha permesso di contenere l’incendio ed evitare che si propagasse al resto del Luna park, la cui chiusura era programmata per il prossimo fine settimana. Nell’incendio un giovane – uno dei responsabili delle giostre – è rimasto intossicato ed è stato soccorso dal personale del 118. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti del commissariato di polizia di Spoleto. Al momento non è chiaro se il Luna park potrà o meno riaprire questa sera, i giostrai sono infatti in attesa di eventuali provvedimenti delle forze dell’ordine.

(articolo in aggiornamento)