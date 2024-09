Incendio al distributore di benzina, c'è un ustionato | Coinvolte tre auto | Foto e aggiornamenti - Tuttoggi.info

Grande paura nel pomeriggio di oggi (mercoledì 11 settembre) per un incendio che ha interessato un distributore di benzina di Spoleto e tre auto che erano intente a fare rifornimento. Una persona è rimasta ferita, ustionata alle gambe. La strada è stata chiusa per motivi di sicurezza dalle forze dell’ordine fino alla messa in sicurezza dell’area.

Il fatto è avvenuto nel distributore di carburante di viale Martiri della Resistenza più prossimo a Porta San Matteo intorno alle 16,30. La colonna di fumo nero è stata visibile da buona parte della città fino all’intervento dei vigili del fuoco che hanno scongiurato il peggio. Non è chiaro al momento cosa sia accaduto con precisione, ma l’incendio sarebbe partito mentre il conducente di una Smart era intento a fare rifornimento. Avrebbe avvertito un piccolo scoppio e poi le fiamme, che hanno raggiunto l’uomo – uno straniero di circa 60 anni – alle gambe, distruggendo la Smart. L’incendio ha quindi interessato anche altre due auto: una Mercedes e una Lancia Ypsilon.

Il distributore è stato solo parzialmente danneggiato, fortunatamente, grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco, sul posto con tre mezzi. Grande la paura che potesse infatti prendere fuoco – ed esplodere – anche il serbatoio dei carburanti. In viale Martiri sono intervenuti anche un’ambulanza del 118 – che ha soccorso l’automobilista rimasto ustionata alle gambe e portato nel vicino ospedale per accertamenti – i carabinieri e la polizia locale.

(articolo in aggiornamento)