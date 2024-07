Incendio a Spoleto, due le persone indagate | Bruciato un oliveto storico del 1300 | Nove persone evacuate - Tuttoggi.info

Comincia a delinearsi in tutta la sua gravità il quadro in cui è maturato il grave incendio che ha devastato in una sola notte buona parte della preziosa fascia olivata tra Poreta e Bazzano di Spoleto. Come ormai sembra essere probabile, la causa del rogo sarebbe da attribuire ad alcune scintille causate da una macchina trebbiatrice impegnata in una coltivazione di farro del luogo, intorno alle 16 del pomeriggio del 18 luglio.

Sul posto oltre a tutte le autorità competenti, anche il sindaco Andrea Sisti che ai microfoni del TGR Rai ha confermato l’evacuazione precauzionale di 9 persone e la disponibilità ad accogliere in albergo chiunque nella zona non si sentisse al sicuro. Il tutto mentre prosegue incessante il lavoro di spegnimento grazie anche a tre Canadair e un elicottero che da stamattina presto hanno ripreso i voli sopra la vasta zona interessata. Il Sindaco Sisti conferma anche che le fiamme hanno bruciato ben 10 ettari di un oliveto storico risalente al 1300.

In una nota del Corpo dei Carabinieri Forestali il riepilogo della situazione sul fronte giudiziario:

Dalle ore 16,00 del giorno 18 luglio è in atto un incendio di vaste dimensioni che si presume causato dall’utilizzo di un mezzo agricolo che interessa un’area collinare di circa 30/40 ettari dalla via Bazzanese – s.p. 459 fino alla località Silvignano e Poreta nel comune di Spoleto. Le indagini del Nucleo Carabinieri Forestale di Spoleto hanno portato alla denuncia di due presunti responsabili intenti a effettuare lavori di trebbiatura di un campo di farro. Dalla macchina operatrice si ipotizza siano partite delle scintille facendo innescare l’incendio su campi incolti e oliveti fino ad interessare l’area boschiva. I Forestali hanno effettuato il sequestro della macchina operatrice.

Alle ore 12.00 del 19 luglio il fuoco è ancora attivo e operano sull’incendio numerosi uomini a terra e i mezzi aerei presenti sono un canadair, che preleva acqua dal lago di Piediluco, e un elicottero Erickson che può prelevare acqua da un laghetto di irrigazione presente ad 1 km dall’evento. Ad incendio spento, seguiranno indagini più approfondite sulle cause e la perimetrazione dell’area da cui si avranno maggiori dettagli della superficie a fuoco.

I carabinieri Forestali ricordano che il ruolo dei cittadini è determinante a ridurre i rischi e mettere in pratica tutte le attenzioni necessarie per evitare i principi di incendi. Altra causa frequente di innesco di un incendio boschivo è la bruciatura dei residui vegetali messa in atto nei periodi di divieto e in presenza di condizioni particolarmente favorevoli allo sviluppo, tipo siccità e presenza di vento. L’attenzione deve essere massima anche perché il reato di incendio boschivo colposo prevede la pena della reclusione da 1 a 5 anni che verrà aumentata dall’autorità giudiziaria in caso di danni gravi e persistenti all’ambiente e nel caso l’incendio si sviluppi in aree protette. Ai responsabili degli incendi verranno inoltre contestati i costi dello spegnimento dell’incendio da loro cagionati sia con i mezzi a terra dei Vigili del Fuoco e delle squadre dell’Agenzia Forestale regionale e sia dei mezzi aerei della Protezione Civile.

Nel frattempo c’è anche l’ultimo report sullo stato dell’incendio da parte dei Vigili del Fuoco:

Aggiornamento Incendio Poreta (19 Luglio 2024)

Fuoco non ancora sotto controllo: Le fiamme non sono ancora state domate, ma i vigili del fuoco e l’Agenzia Forestale stanno lavorando attivamente per arginare il rogo. Impiegati anche mezzi aerei della flotta dello Stato (3 canadair ed un elicottero S64)

Danni ingenti: Stimata una superficie provvisoria di oltre 120 ettari di bosco distrutti, con danni alla fauna selvatica e all’agricoltura.

Indagini in corso: I Carabinieri proseguono le indagini per accertare le cause del rogo, con l’ipotesi del mezzo agricolo (mietitrebbia) sempre più concreta.

Cosa fare:

Seguire i canali ufficiali: Per rimanere aggiornati sull’evolversi della situazione, si invitano i cittadini a seguire i canali ufficiali di informazione del Comune di Spoleto e della Regione Umbria.

Massima prudenza: Si raccomanda la massima prudenza a tutti coloro che si trovano nella zona. Evitare di avvicinarsi alle zone del rogo e seguire le indicazioni delle autorità.