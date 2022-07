Incendio a San Mariano di Corciano minaccia le case, chiusa via Cavour

Imponente dispiegamento di forze per domare l'incendio in atto a San Mariano di Corciano, in arrivo anche elicottero

Un importante incendio sta minacciando alcune abitazioni a San Mariano di Corciano. L’allarme è scattato intorno alle 15,30 quando le fiamme si sono propagate da un campo di grano, in zona Monticelli.

Chiusa per precauzione via Cavour, visto che l’incendio che si è esteso fino ad arrivare vicino appunto ad alcune case. Il sindaco Cristian Betti spiega che sono state avvertite tutte le famiglie più vicine al rogo.