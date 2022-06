Incendio a Penna minaccia le case | Il lavoro dei vigili per tutta la notte

Partito da una macchia di sterpaglie il rogo si è poi esteso al bosco tanto da richiedere già nella serata di ieri l’impegno di sei mezzi con 15 uomini. Intorno alle 20 è arrivata anche la squadra dei vigili del fuoco di Todi.

Nella notte i vigili sono riusciti a contenere le fiamme che non si sono placate, complice anche la temperatura notturna.

Gli uomini del comando di Terni ancora coadiuvati dalla squadra di Todi e del comando di Perugia sono rimaste a protezione delle abitazioni di Penna in Teverina.

Il Comune alle 3:20 di questa notte ha pubblicato questo comunicato sui social: “La situazione al momento è sotto controllo. Numerose squadre di Vigili del Fuoco della provincia di Terni e non solo sono accorse per domare l’incendio che si è sviluppato nel versante sud-ovest del colle di Penna in Teverina dalle ore 20:00 circa in poi. Il tratto interessato è a valle della strada Penna-Molino fino quasi al Tevere, all’altezza del casale di Penna Vecchia scendendo in direzione sud-ovest. Non si sono verificati danni a cose o persone. I vigili del fuoco stanno monitorando la situazione e tra poco, alle prime luci dell’alba, si potrà fare un esame migliore dello stato delle cose. Qualche piccolo focolaio ancora è presente in zone non raggiungibili, specialmente nella notte, ma il fronte che avanzava verso la strada è stato fermato. A monte e a valle dell’area interessata sono presenti squadre dei VVFF e altre pattugliano la zona. Si valuterà anche l’eventuale necessità di impiego di mezzi aerei. Un immenso grazie a tutte le squadre intervenute, ai Carabinieri della Stazione di Giove e ai Carabinieri Forestali di Amelia”.

