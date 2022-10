Inaugurazione per i rinnovati plessi scolastici di Marsciano e Spina - Tuttoggi

“Ora – prosegue il sindaco Mele – dopo molti mesi di lavori e il superamento di non poche difficoltà legate alle sfide che la pandemia e l’aumento dei costi delle materie prime continua a porre ai realizzatori di opere pubbliche, andiamo ad inaugurare questi interventi il cui completamento ha consegnato a studenti e insegnanti luoghi di studio e lavoro più funzionali e sicuri. Inaugurazioni che devono poter essere un grande momento di festa per tutta la collettività del nostro comune. La scuola non può che essere al centro di qualunque processo di sviluppo e crescita di un territorio. È quindi importante che la comunità e i vari attori della società civile partecipino a questi due appuntamenti, e ad un prossimo che a breve riguarderà la scuola dell’infanzia di Castiglione della Valle, come anche alle altre iniziative aperte al pubblico che caratterizzano, nel corso dell’anno, l’attività di una istituzione scolastica”.

I plessi di Schiavo e di Spina saranno inaugurati giovedì 27 ottobre rispettivamente alle ore 12.30 e 17.30. L’amministrazione interverrà con il sindaco Francesca Mele, gli assessori ai lavori pubblici e alle politiche scolastiche, rispettivamente Francesca Borzacchiello e Dora Giannoni, e altri rappresentanti della Giunta e del Consiglio comunale. Saranno presenti i dirigenti scolastici, i docenti e gli studenti. L’invito a partecipare è rivolto a tutte le famiglie e ai rappresentanti del mondo associativo e imprenditoriale. Entro metà novembre si svolgerà anche una terza inaugurazione relativa alla scuola dell’infanzia di Castiglione della Valle.

Lavori eseguiti presso la scuola secondaria di primo grado di Spina

Il plesso, a partire da aprile 2021, è stato oggetto di adeguamento sismico ed efficientamento energetico, per un importo di 440mila euro finanziato con l’accensione di un mutuo presso la Banca Europea degli Investimenti. Caratteristica principale dell’intervento è stata l’integrazione dell’edificio esistente con una esostruttura in acciaio. Tra i lavori anche l’implementazione di accessi e uscite di sicurezza, il rifacimento della rete idrica, la realizzazione di isolamento termico a cappotto, la sostituzione completa dei sanitari.

Lavori eseguiti presso la scuola primaria di Schiavo

Il plesso è stato oggetto, durante la scorsa estate, di un intervento di efficientamento energetico per un importo di 145.500 euro finanziato grazie all’aggiudicazione nel 2020 di un bando regionale. Tra i lavori, eseguito l’isolamento termico del sottotetto, la sostituzione di alcuni infissi e l’installazione di tapparelle motorizzate, l’installazione di sistemi di termoregolazione e di un impianto di ventilazione meccanica, la realizzazione di un nuovo controsoffitto nel locale adibito a spazio comune.