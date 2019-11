Inaugurato oggi il nuovo Negozio VUS Com a Perugia Ponte San Giovanni

share

Inaugurato oggi 25 novembre il nuovo negozio VusCom a Perugia Ponte San Giovanni – in via Manzoni 260 che si aggiunge agli altri negozi già presenti sul territorio di Foligno, Spoleto, Norcia e Cascia.

VusCom Srl, nasce nel 2003, è la società commerciale del Gruppo Valle Umbra Servizi, è una società pubblica interamente controllata da 22 comuni umbri, fattura poco più di 25 milioni di euro e serve oltre 36.000 clienti finali residenti in tutta l’Umbria.

VusCom Srl rivolge i suoi servizi agli utenti domestici, ai condomini, ai commercianti, agli alberghi, agli artigiani ed agli utenti industriali siano esse piccole, medie o grandi imprese. Essendo una società di servizi, il suo orientamento strategico è “mettere il cliente al centro” con l’obiettivo della sua soddisfazione ed attraverso questa della sua fedeltà.

In merito a questo, serietà, trasparenza, professionalità, convenienza e vicinanza sono i punti di forza di VusCom Srl; tutto ciò in VusCom Srl lo chiamiamo “vicinanza relazionale” ossia la capacità di stabilire una relazione trasparente e duratura con i nostri clienti, grazie alla capacità di garantire convenienza e professionalità che, a loro volta, ci permettono di conquistare la loro fiducia e soddisfazione.

La nuova attuale campagna promozionale lanciata il 15 novembre u.s.,,“Passa a VusCom!” vuole dimostrare tramite una chiara pubblicità comparativa quale sia il vantaggio dato dall’essere clienti VusCom Srl in termini di risparmio per la famiglia (fino a 220€ all’anno! con questa promozione). In termini di trasparenza, la promozione è visibile sul portale ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) che è l’Ente garante della trasparenza delle offerte sul mercato e che certifica che quella di VusCom Srl è l’offerta domestica più conveniente in Umbria tra tutte quelle attualmente sul mercato.

Fonte dati: Portale Offerte AU (info. rilevate al 31/10/2019) e documentazione commerciale reperita su siti internet operatori.Le informazioni oggetto di analisi si riferiscono ad offerte valide. Gli allegati tecnici sono consultabili presso la sede VusCom. Cliente tipo: cliente domestico con consumi annui pari a 1.400 Smc e classe contatore < G6. PCS: 0,03852 GJ/Smc.

Le novità di VusCom Srl per il prossimo anno saranno molteplici. Fino ad oggi, VusCom Srl si è sempre dedicata alla commercializzazione di gas metano, mentre il 2020 sarà un anno di svolta perché vedrà l’azienda portare sul mercato una sua offerta cosiddetta “Dual Fuel” ossia un’offerta combinata gas metano + energia elettrica.

Ovviamente, lo andremo a fare dando continuità alla nostra filosofia di business ed al nostro modo di stare sul mercato, quindi continuando ad esercitare la nostra “vicinanza relazionale” e, ad ulteriore dimostrazione di ciò, accompagneremo il lancio dell’offerta “Dual Fuel” con un programma di CRM (Customer Relationship Management) volto a rinforzare il legame di fedeltà con i nostri clienti sia domestici che industriali attraverso l’introduzione di servizi complementari a valore aggiunto e di un programma di loyalty che vada a premiare, ulteriormente, la fedeltà dei nostri clienti ed a rinforzare la notorietà della marca “VusCom” e la sua immagine.

La partenership con la SIR Safety Perugia Volley nasce come percorso condiviso per aiutare un progetto sportivo di grande rilevanza per l’Umbria dove la pallavolo è diventata uno sport molto importante e di grande visibilità. VusCom Srl vuole trasmettere questa sua “vicinanza relazionale” supportando la società SIR Volley, i ragazzi della squadra e tutto il settore giovanile che sta alle spalle della prima squadra anche per rafforzare la sua notorietà e la sua immagine su tutto il territorio umbro.

DAI GAS ALLA SIR, PASSA A VUSCOM!!!

share

Stampa