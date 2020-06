Inaugurato nuovo campo da tennis, primo match tra il sindaco Ceci e Don Francesco - Tuttoggi

Come nella migliore tradizione di Peppone e Don Camillo, oggi (2 giugno) a Pietralunga è andata in scena, o meglio in campo, una inedita sfida a colpi di dritto e rovescio, laico-religiosa, in occasione della inaugurazione del nuovo campo da tennis all’interno degli impianti sportivi.

Il sindaco Mirko Ceci e il parroco don Francesco Cosa, con fascia tricolore e tonaca d’ordinanza, sono scesi in campo per una una inedita sfida al meglio dei 3 giochi. Alla fine ha prevalso il primo cittadino per 2 a 0.



L’impianto, previsto nell’ambito di un ampio progetto di strutture turistiche, composto da percorso pedonale e spazi verdi e finanziato dal Gal, sarà gestito dalla polisportiva pietralunghese assieme al neo costituendo gruppo tennis Pietralunga, che annovera già oltre 20 affiliati.

“Abbiamo voluto celebrare in allegria e spensieratezza questa inaugurazione, sperando che sia di buon auspicio anche in vista della libera circolazione tra regioni a partire da domani”, ha dichiarato Ceci, che alla fine si è complimentato con Don Francesco per la lealtà e tenacia dimostrata in campo.