Inaugurata piscina nel Cuore verde d’Italia, a Castel Ritaldi | Sindaca finisce in acqua (Foto e video) - Tuttoggi.info

“Un sogno che diventa realtà”: così Elisa Sabbatini, Sindaca di Castel Ritaldi, ha commentato l’inaugurazione della rinnovata piscina comunale, inaugurata ieri pomeriggio alla presenza delle autorità provinciali e regionali e di tanti concittadini (circa 400 gli intervenuti) a dimostrazione di quanto l’impianto natatorio sia caro alla comunità di questo angolo della Valle sud dell’Umbria, da cui si può ammirare un panorama mozzafiato.

Era stata la stessa sindaca, all’inizio del precedente mandato, a dover chiudere la struttura per le tante problematiche e a ricercare i fondi per ridare vita all’impianto natatorio (il cui costo si aggira intorno ai 650mila euro).

Un restyling profondo ed accurato, per tanti versi un vero e proprio rifacimento, tutto all’insegna del wellness per giovani e famiglie: completamente nuovo il parco pompe e tutto il comparto tecnologico, messi a norma gli spogliatoi e tutta l’area bar, nuova la vasca idromassaggio, ampliati e riprogettati gli spazi verdi e le aree relax. Come rinnovati risultano gli arabi gazebo, ombrelloni e sdraio.

“Un lavoro importante, che si inserisce in un quadro di interventi più grande, che va dal rifacimento del viale dì ingresso alla piazza principale del capoluogo, che sta immediatamente sopra la piscina, alla sistemazione della parte diametralmente opposta, stabilizzata con un intervento di consolidamento tramite micropali e sottofondazioni” si legge in una nota del Comune.

La Sabbatini ha ringraziato tutti, dai dipendenti degli uffici comunali “che hanno affrontato con competenza e abnegazione il carico di lavoro collegato alla realizzazione di questa opera, alle ditte esecutrici dei lavori, alla ProLoco di Castel Ritaldi, che gestirà l’impianto in via provvisoria fino a fine estate, in attesa dell’assegnazione definitiva tramite gara di aggiudicazione”.

Un particolare riferimento al presidente della Pro loco Angelo Gelmetti e al suo predecessore, Massimo Buzzelli, che, insieme ai giovani componenti del direttivo, si sono prodigati per risolvere i tanti problemi che hanno preceduto il momento inaugurale.

“Questa opera rappresenta molto” ha proseguito la sindaca Sabbatini “sappiamo bene quello che abbiamo vissuto, ma siamo riusciti a dare alla cittadinanza una piscina riqualificata con impianti rifatti, spogliatoio e bar”

Tra i presenti alla inaugurazione della piscina, insieme a molte autorità civili e militari ricevute dalla sindaca Sabbatini, il presidente della provincia Massimiliano Presciutti e la consigliera regionale Paola Agabiti Urbani, già assessore al bilancio della Regione che tanto si è prodigata per il territorio e per questa ritrovata struttura sportiva.

“Percepisco e capisco l’emozione di Elisa” sono state le parole del presidente Presciutti, rilasciate anche in una nota stampa diffusa dall’ente di Piazza Italia “in queste giornate un amministratore viene ripagato di tutti i sacrifici che fa, perché capisce che sta restituendo qualcosa alla sua comunità. I nostri piccoli comuni devono trovare il modo di stare insieme e di valorizzare le cose che li uniscono”. Presciutti ha ricordato come con la Sabbatini si siano confrontati per la presidenza della Provincia (vinta dal candidato del centrosinistra) evidenziando come il confronto sia stato sempre elegante e rispettoso.

“Sono contenta di poter condividere con tutti voi questo progetto su cui la passata Giunta regionale ha creduto molto” ha detto la consigliera Paola Agabiti “Castel Ritaldi ha dimostrato di saper gestire bene le proprie risorse e i dati ufficiali confermano il trend positivo sotto il profilo economico e turistico”.

L’impianto infatti, oltre a rappresentare un ritrovato punto di aggregazione per i giovani e meno, costituirà un prezioso supporto alle strutture ricettive del comprensorio.

Lodevole il gesto del Presidente del Collegio dei Geometri della Provincia di Perugia, Enzo Tonzani, che ha donato alla piscina un defibrillatore consegnandolo nelle mani della sindaca.

Don Vito Stramaccia, prima del taglio del nastro, ha benedetto la struttura invitando la cittadinanza ad avere cura di questa struttura e delle sue dotazioni e non di meno delle persone che sono chiamate a gestirla.

Nuova piscina: sindaca in acqua, i retroscena bui della inaugurazione

E’ stato durante le foto di rito che i ragazzi della Pro Loco hanno organizzato uno scherzo alla prima cittadina, invitata per un selfie a bordo piscina e subito dopo spinta in acqua avendo cura che avesse già tolto la fascia tricolore. Uno scherzo che la sindaca ha simpaticamente accettato tra i sorrisi dei presenti.

La piscina comunale di Castel Ritaldi aprirà ufficialmente domani, sabato 26 luglio 2025.

Non è mancato un retroscena grigio, non solo per la mancata partecipazione delle forze di opposizione (la lista Cives – Pd) e i suoi rappresentanti regionali.

Peggiori sono gli sgambetti, fortunatamente non andati in porto, che avrebbero potuto compromettere la stessa inaugurazione.

Lo ha fatto chiaramente capire lo stesso Gelmetti, già sindaco di Castel Ritaldi per due mandati, di estrazione socialista, che nel suo breve intervento ha segnalato le “pressioni” ricevute per non far gestire alla Pro loco la piscina. “Tutti sanno che sono di una opinione politica diversa da quella della attuale Giunta” ha detto il presidente “ma la Pro loco è di tutta la cittadinanza e nel suo stesso Statuto servire la nostra città, la stessa minoranza è chiamata a fare gli interessi dei propri cittadini, per cui penso di aver fatto la cosa giusta rispondendo all’appello della sindaca per la mia coscienza e pe il ruolo che rivesto”. Poche ma significative parole che hanno strappato un lungo applauso del pubblico che riempiva gli spalti dell’anfiteatro.

Come si ricorderà l’esecutivo dopo una prima gara andata deserta, aveva bandito un secondo avviso a cui aveva risposto una società qualificata e interessata a gestire la piscina: insolito che neanche poche ore dopo aver risposto al bando, la stessa ditta abbia inviato una nota dichiarandosi non più disponibile a partecipare. Da qui la decisione di appellarsi alla Pro loco che vanta una decennale esperienza nel condurre piccoli e grandi eventi.

