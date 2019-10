Inaugurata nuova sede Uil, Biagioli “Al via rinnovata fase di radicamento sul territorio”

Una nuova sede, più grande e nuova, più raggiungibile e più adatta alle esigenze dei cittadini. La Uil ha inaugurato ieri (venerdì 26 ottobre) a Gualdo Tadino la nuova sede territoriale, che vuole avviare una nuova stagione di presenza e protagonismo nell’intera regione. La location è nel centro commerciale Flaminia e resterà aperta con servizi di patronato e assistenza per i lavoratori.

Al taglio del nastro il responsabile Uil Alta Umbria Federico Biagioli, il segretario regionale Claudio Bendini, Walter Ciurnella e Gino Venturi della segreteria regionale, Elisa Leonardi che seguirà le pratiche come operatrice, e il sindaco.

“Quello di oggi è il primo passo per una ristrutturazione della Uil – ha detto Biagioli – suddivisa in ambiti territoriali di competenza, perché pensiamo che l’utilizzo di questa metodologia possa essere più efficace per stare vicino al territorio. Pensiamo infatti che la centralità delle persone possa fare la differenza, mettendo anche il capitale umano al centro”. Una nuova fase per il sindacato, che porterà entro l’anno anche all’apertura della nuova sede di Spoleto.

