Inaugurata la "nuova" strada di Castiglione Aldobrando - Tuttoggi.info

Si sono conclusi, con l’inaugurazione ufficiale di ieri mattina (12 luglio), i lavori di sistemazione della strada comunale di Castiglione Aldobrando (Gubbio), un intervento atteso da tempo dalla cittadinanza e realizzato grazie a un investimento complessivo di 130.000 euro di fondi regionali.

In particolare, è stato realizzato il rifacimento del sottofondo su un tratto di circa tre chilometri, un chilometro di nuova asfaltatura, la sistemazione delle cunette e la pulizia dei tombini.

Con risorse del bilancio comunale, l’amministrazione ha invece provveduto alla decespugliatura e all’installazione di barriere di protezione stradale in alcuni tratti particolarmente critici, a garanzia della sicurezza della circolazione. L’intervento ha riguardato anche la strada di accesso al cimitero comunale, sistemata per migliorarne percorribilità e decoro.

“Siamo molto soddisfatti – hanno sottolineato sindaco, vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici, tutti presenti all’inaugurazione insieme ad altri rappresentanti dell’amministrazione – perché si tratta di un’opera concreta che restituisce decoro e sicurezza a una strada importante per i residenti e per chi frequenta la zona. È un intervento che risponde a esigenze reali del territorio, frutto di un impegno costante per garantire infrastrutture più moderne, sicure ed efficienti”.