Inaugurata la nuova mensa della Giovanni XXIII, prima opera in Umbria realizzata con i fondi del Pnrr - Tuttoggi.info

Inaugurato l’ampliamento della mensa della scuola primaria Giovanni XXIII a Santa Maria degli Angeli, la prima opera nel suo genere finanziata grazie ai fondi del Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) a essere terminata in Umbria.

È stato impiegato poco più di un anno per realizzare l’opera finita: la nuova mensa conta 320 metri quadrati compresi i servizi e l’ampliamento della nuova cucina. Il costo complessivo dell’opera, i cui lavori sono iniziati a giugno 2023, è stato di 726 mila euro. L’amministrazione comunale ha inoltre chiesto e ottenuto per la stessa scuola un finanziamento di oltre 800.000 euro per lavori di efficientamento energetico e per la sostituzione di tutti gli infissi dell’intero plesso scolastico Giovanni XXIII.

Erano presenti tra gli altri, oltre la dirigente scolastica Chiara Grassi, il sindaco Stefania Proietti, il vicesindaco Valter Stoppini, gli assessori Paolo Mirti, Veronica Cavallucci, Fabrizio Leggio e Massimo Paggi, i consiglieri comunali Scilla Cavanna, Marylena Massini e Laura Pizziconi.