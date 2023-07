Marsciano, si inaugurano i lavori di riqualificazione della Piazza di Cerqueto - Tuttoggi.info

È in programma sabato 22 luglio, a partire dalle ore 18.00, l’inaugurazione dei lavori di riqualificazione di piazza beato Giacomo a Cerqueto.

L’intervento, realizzato dal Comune di Marsciano con fondi propri per un ammontare di 55mila euro, è consistito nella ripavimentazione della piazza, su cui si affaccia la chiesa parrocchiale, e di un tratto di marciapiede. Nella stessa piazza sono stati posizionati anche una rastrelliera per biciclette e una panchina. Altri arredi, consistenti in 5 panchine e due cestini, sono stati posizionati in largo Vittorio Veneto, all’ingresso del centro storico della frazione, dove si è anche provveduto al rifacimento della pavimentazione in porfido sul perimetro della piazzetta e alla ritinteggiatura delle ringhiere e delle bacheche per le affissioni.

Alle ore 18.00 sarà celebrata la messa nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta e, a seguire, il taglio del nastro alla presenza del sindaco Francesca Mele, del vicesindaco Andrea Pilati, dell’assessore Francesca Borzacchiello, del parroco don Gaetano Romano e del presidente della Proloco di Cerqueto Michele Baldini.