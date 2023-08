In Viale dello Stadio con 20 involucri di cocaina nell'auto: denunciato - Tuttoggi.info

Il 24enne, entrato in Italia con un visto per turismo, è stato denunciato; la sostanza è stata sequestrata.

La Polizia di Stato di Terni, mercoledì 2 luglio, ha fermato un uomo che nascondeva 20 involucri di cocaina all’interno dell’auto.

La pattuglia della Squadra Volante, mentre transitava in Viale dello Stadio, ha notato che una Fiat 500, alla vista dell’auto della Polizia, aveva accelerato e svoltato in una via secondaria; gli agenti si sono messi all’inseguimento del veicolo e in via Di Vittorio lo hanno fermato.

Alla guida del mezzo, preso a noleggio a Roma, un 24enne di origine albanese, che ha dichiarato di trovarsi a Terni per fare visita agli zii, dei quali, però, non conosceva nome e indirizzo.

Il comportamento sospetto ha portato alla perquisizione del mezzo, e, nel cassetto portaoggetti, sono stati trovati 715 euro in banconote di piccolo taglio; sotto l’autoradio, all’interno di un piccolo vano, una bustina trasparente con 20 involucri di cocaina, per un totale di oltre 13 grammi.

