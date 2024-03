In via Paruccini sorgeranno uno skate park in memoria di Samuel Cuffaro e un campo da basket - Tuttoggi.info

Presentato oggi il progetto, 3mila metri quadri destinati a diventare un punto di incontro, sport e dialogo tra generazioni | Stirati "Operazione con fortissima valenza etica e sociale”

Un’area che sorge all’incrocio di tre scuole, grande circa 3000 mq, destinata a diventare un punto di incontro, di sport, dialogo tra generazioni e memoria: un luogo associativo ricreativo, ma anche di riposo e tranquillità.

Questa sarà l’area attrezzata di quartiere Umberto Paruccini, che ospiterà uno skate park e un campo di basket conforme alle normative sugli impianti sportivi, sulla quale si potranno organizzare tornei e competizioni. Un progetto il cui valore aggiunto è dato dal processo partecipativo che ha coinvolto attivamente una serie di associazioni e tanti ragazzi, presentato oggi pomeriggio (21 marzo) dal sindaco Filippo Mario Stirati e dalla giunta a Palazzo Pretorio.

Lo skate park nascerà dando concretezza al sogno di un gruppo di amici di Samuel Cuffaro, morto sul lavoro nell’esplosione a vocabolo Canne Greche. Samuel si stava avvicinando al mondo dello skating proprio negli ultimi mesi prima della sua scomparsa e insieme ai suoi coetanei aveva incontrato l’amministrazione comunale per chiedere proprio la costruzione di uno skate park. In sua memoria, e per tutti i giovani eugubini, nascerà ora un luogo sicuro e idoneo alla pratica di tale attività.

In Umbria ad oggi esistono solo 5 skate park, a Terni, Perugia (2), Spoleto e Città di Castello. Quello di Gubbio sarà del tutto particolare: non ci sarà infatti la classica rampa in acciaio, ma uno spazio circolare che funge da pista e che, ruotaa attorno all’opera Dialoghi di Nello Bocci- Nell’ottica di rendere il progetto non invasivo, così da seguire i principi di sostenibilità ambientale ed economica, saranno utilizzate pendenze e scarpate naturalmente presenti verso Via Umberto Paruccini per creare, dove necessario, sedute per gli spettatori e installazioni varie. Inoltre, il materiale derivante dagli scavi sarà riutilizzato all’interno dello stesso cantiere per creare superfici di appoggio e livellare il terreno per realizzare una superficie pianeggiante e regolare.

L’attuale campo da basket, sul quale l’associazione da Gubbio ha recentemente promosso un torneo in memoria di una giovane promessa del basket, Giovanni Pierotti, scomparso in un incidente stradale, sarà adeguato alle misure dettate dal Coni e le sedute saranno realizzate con materiali consoni a un inserimento che risulti naturale e poco impattante.

“In questa come in tante altre operazioni di rigenerazione urbana – ha sottolineato il sindaco Stirati – abbiamo avuto sempre come riferimento prioritario la dimensione sociale. Questa operazione in particolare, oltre ad avere una fortissima valenza etica, affettiva e morale, richiama un fortissimo valore sociale, in un luogo peraltro già con una spiccata vocazione alle relazioni: una comunità si fonda sulla coesione sociale, e su questa e in nome di questa nasceranno la nuova area basket e lo skate park in ricordo di Samuel e Giovanni e guardando al futuro dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze”.

“Questo progetto – hanno sottolineato gli assessori ai Lavori Pubblici Valerio Piergentili e alle Politiche Sociali Simona Minelli – investe molteplici aspetti della vita della comunità e ha saputo cogliere il potenziale di un luogo che viene già vissuto spontaneamente come spazio di aggregazione giovanile e sportiva. Realizzare quest’opera significa offrire alla città un luogo d’aggregazione inclusivo, a una società sportiva la possibilità di avere un campo regolare dove giocare in estate, alle scuole uno spazio esterno dove praticare attività sportiva e ludica ma anche esaudire la richiesta di un gruppo di amici di Samuel, a ricordo di una tragedia che ha segnato una terribile piaga nella nostra comunità”.