 In Umbria di nazionalità straniera un quarto degli assunti nell'ultimo anno - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

In Umbria di nazionalità straniera un quarto degli assunti nell’ultimo anno

Massimo Sbardella

In Umbria di nazionalità straniera un quarto degli assunti nell’ultimo anno

Lun, 23/02/2026 - 10:46

Condividi su:

I cantieri della ricostruzione post sisma e una popolazione tra le più anziane d’Italia (con la conseguente carenza di persone in età lavorativa e la crescente richiesta di badanti e collaboratori familiari) spingono in Umbria il lavoro di cittadini stranieri. Più di quanto si registri mediamente in Italia.

In Umbria, infatti, è di nazionalità straniera un quarto delle persone assunte nell’ultimo anno. A fronte di una media nazionale che è di poco superiore al 23%, come rileva l’indagine dell’Ufficio studi della Cgia. Nel Cuore verde d’Italia risultano stranieri 17.660 neoassunti sui 69.970 immessi complessivamente al lavoro nel corso dell’ultimo anno. Nel confronto con il 2017 l’incremento è stato del 188,5%, il terzo più alto registrato in Italia.

Dinamiche che stanno facendo dell’Umbria una delle regioni con più presenza di lavoratori dipendenti extracomunitari. Nel 2024 (l’ultimo anno per il quale si hanno a disposizione dati definitivi) i dipendenti extracomunitari erano 29.380 su un totale di 236.820 (il 12,4%). Secondo una elaborazione effettuata dalla Fondazione Leone Moressa, i lavoratori dipendenti extracomunitari presenti in Italia sono poco meno di 2,2 milioni e le regioni dove l’incidenza percentuale sul totale lavoratori dipendenti è più elevata sono l’Emilia Romagna (17,4%), la Toscana e la Lombardia (entrambe con il 16,6).

Nella provincia di Perugia i neoassunti stranieri sono stati 14.030 su 54.660 (25,7%). Percentuale leggermente più bassa nella provincia di Terni: i neoassunti stranieri nell’ultimo anno sono stati 3.630 su un totale di 15.320 (23,7%).

Articoli correlati

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in Italia

TOP della Settimana

Città di Castello
In bici elettrica con armi e droga, non si ferma all’alt, cade e finisce in ospedale | Arrestato 64enne
Città di Castello
Falso corriere in fuga con 230mila euro di merce, camion con targa contraffatta fermato lungo E45

Nei dintorni

Perugia

Tre titoli italiani per la Arcs Cus Perugia

Video

Bandecchi, il lupo che non perde il pelo e diventa agnello – Video

Terni

Detenuti in rivolta, distrutta sezione del carcere

dalle città

gli ultimi pubblicati

Star Bene

Hiv, migliore aderenza ed efficacia con cura long acting rispetto alla giornaliera

Ultim'ora Italia

Fao, Tajani: “Italia candida Maurizio Martina alla guida”
Ultim'ora Italia

Carta d’identità ‘a vita’ per gli over 70, la norma è ufficiale: come funziona e chi ne ha diritto
Ultim'ora Italia

Ascolti tv, cerimonia chiusura Milano Cortina vince la prima serata

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!