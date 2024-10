In tribunale per presenziare a un'udienza con un coltello di 23 cm: denunciato 64enne - Tuttoggi.info

Arriva in tribunale a Perugia come parte lesa di un processo e finisce per essere denunciato: brutta “disavventura” per un 64enne cortonese, che era parte lesa in un processo ed era arrivato a Perugia per assistere all’udienza, dimenticandosi però di avere nel borsello un coltello per i “lavoretti” di casa.

I fatti sono accaduti mercoledì mattina: durante le attività di controllo, il personale di vigilanza preposto presso gli uffici giudiziari, con l’ausilio del metal detector, rinveniva all’interno del borsello dell’uomo un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di 23 centimetri.

Il 64enne riferiva agli operatori che il coltello era rimasto inavvertitamente all’interno del borsello e che lo stesso veniva utilizzato esclusivamente per la pesca e per le attività agricole eseguite nei giorni in cui si recava nell’orto. Veniva richiesto l’intervento dei Carabinieri di Perugia che deferivano il soggetto all’ Autorità Giudiziaria.