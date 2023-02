In tenda nel bosco vicino Narni con la droga, arrestato

I carabinieri lo hanno sorpreso mentre dormiva, con sé aveva hashish, cocaina ed eroina e diversi soldi contanti

I carabinieri lo hanno trovato in una tenda, nel bosco di Testaccio, a Narni. Con lui aveva soldi e droga. Il giovane marocchino, risultato irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato per possesso di hashish, cocaina ed eroina. Con sé aveva anche due bilancini utilizzati per confezionare la droga.

Ed anche quasi 500 euro, ritenuti dai militari il provento della vendita della droga, che avveniva in quel bosco.