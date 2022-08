In stato confusionale sotto la pioggia, donna rischia di essere investita - Tuttoggi

La donna, disorientata al punto da non ricordare il proprio nome né l’anno corrente, si era allontanata in direzione del centro cittadino

Era quasi mezzanotte di ieri 8 agosto, quando un uomo ha notato una persona in evidente stato confusionale e sotto la pioggia battente che vagava in mezzo alla carreggiata, mettendo in pericolo la propria incolumità e quella degli automobilisti in transito. Lo stesso ha subito chiamato la Polizia.

Giunti in via delle Alfonsine, gli agenti hanno chiesto notizie alla persona richiedente che ha riferito di aver provato a soccorrere la donna ma questa, disorientata al punto da non ricordare il proprio nome né l’anno corrente, si era allontanata in direzione del centro cittadino dove gli agenti l’hanno ritrovata lungo la via, mentre camminava al centro della carreggiata, incurante della auto che sopraggiungevano, costrette a manovre azzardate per non investirla.