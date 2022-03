In Questura perché ha perso il passaporto, ma è irregolare

Il 37enne già espulso a Siracusa perché utilizzava false identità

Si è presentato in Questura a Perugia perché aveva perso il portafoglio. Ma era irregolare sul territorio italiano.

Gli agenti della Polizia di Stato di Perugia hanno denunciato un cittadino extracomunitario di origini egiziane, classe 1985, irregolare sul territorio e inottemperante all’ordine del Questore di lasciare il lo Stato.

Il 37enne si era portato qualche giorno fa in Questura per denunciare lo smarrimento del passaporto e, in tale occasione, l’operatore dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, nell’ambito degli accertamenti effettuati al fine di verificare la regolarità del suo permesso di soggiorno, ha constatato che l’uomo, entrato irregolarmente in Italia lo scorso febbraio, era inottemperante all’Ordine del Questore di Siracusa di lasciare il Territorio Nazionale.

Dagli approfondimenti degli agenti è risultato, inoltre, che il 37enne, per eludere i controlli di polizia, era solito utilizzare delle false identità.

Al termine delle verifiche sulla sua posizione, l’uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria e messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione al fine di rendere operativa la sua espulsione dal Paese.