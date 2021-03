In isolamento per Covid, ma era a spasso a Fontivegge

Operazione "Strade sicure" militari dell'Esercito e polizia insieme anche per controllare il rispetto delle norme contro la pandemia

In isolamento fiduciario causa Covid, ma i militari lo hanno trovato a spasso. Operazione “Strade Sicure” nel quartiere di Fontivegge, anche per verificare il rispetto delle normative anti Covid.

Grazie all’utilizzo e al costante aggiornamento delle banche dati in uso alle forze di polizia, è stato individuato un uomo che risultava sottoposto ad isolamento fiduciario.

I militari quindi richiedevano l’ausilio di una pattuglia della Polizia di Stato la quale procedeva ad elevare la relativa sanzione amministrativa per l’inosservanza delle normative di contenimento della diffusione pandemica da Covid-19.

L’uomo successivamente veniva riaccompagnato presso la propria abitazione ed invitato a rimanervi al fine di rispettare le prescrizioni previste dai protocolli sanitari.

L’impegno diffuso e costante delle forze di Polizia sul territorio e del prezioso contributo dei militari dell’Esercito, in combinazione con l’utilizzo delle apposite banche dati, aggiornate in tempo reale, consentono l’individuazione di quei soggetti che, nonostante la pandemia in atto, violano le misure previste mettendo in pericolo la salute pubblica.