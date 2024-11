In giro per campi all'alba a volto coperto, due ventenni trovati pure con arnesi da scasso - Tuttoggi.info

Erano a piedi nelle campagne di San Giustino, all’alba, con un abbigliamento scuro e volto coperto. Dire sospetti è un eufemismo ed è quello che hanno effettivamente pensato anche i carabinieri, che li hanno subito fermati.

I due – poco più che ventenni e di origini albanesi – avevano pure dei precedenti a loro carico. Una volta avvicinati, i militari hanno peraltro potuto constatare come questi fossero letteralmente coperti da cappuccio, scaldacollo (a nascondere interamente il viso) e guanti da lavoro.

L’immediata perquisizione ha poi portato a rinvenire addosso a entrambi arnesi solitamente utilizzati per perpetrare furti in abitazione, tra cui un piede di porco, un cacciavite e una torcia elettrica.

Ovviamente i due 20enni – spiazzati anche per la situazione totalmente a loro sfavore – non hanno saputo fornire spiegazioni riguardo al possesso di questi attrezzi. Entrambi sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura di Perugia.