In centro storico spuntano le ‘fioriere parlanti’

Una delle note dolenti del centro storico di Foligno è senza dubbio l’arredo urbano, che di pari passo con la cura del verde e della pulizia, rientrano nel contesto del cosiddetto ‘decoro urbano’. Capita così, che laddove il pubblico non riesca ad assolvere a pieno le sue funzioni, a volte intervenga direttamente il privato, con risultati decisamente migliori.

In questi giorni, a colpire folignati, turisti e frequentatori della taverna del rione Pugilli sono delle originalissime ‘fioriere parlanti’. Si tratta di installazioni floreali collocate direttamente sulla facciata dell’Hotel Le Mura dal vulcanico Mario Valentini, sempre attento alla valorizzazione della città e del quartiere de le Puelle.

Su ogni vaso, viene installato un cartellone che reca citazioni di vario genere, dai passi religiosi alle classiche frasi filosofiche. E così, ti ritrovi la fioriera che ti ricorda che ‘Ogni uomo è responsabile di tutto il bene che ha fatto’ per dirla con Voltaire; oppure ‘Ama e fa ciò che vuoi’ tanto per chiamare in causa Sant’Agoostino mentre l’ironico Stanislaw scrive “Aveva la coscienza pulita. Mai usata”.

Ogni frase riporta anche lo stemma del rione Pugilli, e possono cambiare di volta in volta per lanciare nuovi messaggi. Quando si dice che la natura ci parla…

