In centinaia per la Madonna di Lourdes a Foligno | Foto - Tuttoggi.info

L’effige della Madonna di Lourdes è stata accolta in ospedale dal personale e fedeli, poi la chiesa di San Paolo gremita di persone

Centinaia di persone hanno accolto la statua della Madonna di Lourdes a Foligno, giunta in città dal noto santuario francese, dopo un pellegrinaggio in tutta Italia in occasione dei 120 anni di Unitalsi, associazione dedicata al servizio degli ammalati e al loro trasporto presso luoghi di culto.

L’effige, scortata da carabinieri e da volontari di Unitalsi sottosezione di Foligno, è arrivata nel pomeriggio del 16 marzo all’ospedale San Giovanni Battista. Qui è stata accolta da operatori sanitari, persone ricoverate, religiosi, cittadini e curiosi.

Dopo il rosario e la messa all’interno della cappella, è stata portata in processione fino alla chiesa di San Paolo, dove è era attesa dai sacerdoti e da una folla di fedeli riuniti in preghiera. Per tutta la notte, c’è stato un continuo via vai di pellegrini provenienti anche da fuori città.

La mattina di domenica 17 marzo, sono state celebrate due messe in onore della Madonna di Lourdes, con la cosiddetta chiesa-cubo di Fuksas sempre gremita. Alla celebrazione solenne delle 11.15, presieduta dal parroco don Giovanni Zampa, ha partecipato anche il picchetto d’onore dell’arma dei Carabinieri. Nel corso della stessa, è stato sottolineato come la Madonna di Lourdes sia un simbolo di fede, speranza e attenzione verso quanti vivono situazioni di sofferenza.

L’immagine della Madonna di Lourdes ha iniziato il suo pellegrinaggio in Italia a settembre 2023, partendo dalla Campania, nell’ambito del progetto “Peregrinatio Mariae. Un angolo di Lourdes fra noi”. Dopo aver toccato diverse Diocesi in tutto il paese, ha terminato il cammino proprio in Umbria, con Foligno come prima tappa della regione. Nella città della Quintana, l’evento è stato organizzato dall’Unitalsi sottosezione di Foligno, che conta tanti volontari impegnati a sostenere le persone più fragili anche attraverso iniziative del genere. L’associazione, al termine delle celebrazioni, ha ringraziato calorosamente l’arma dei Carabinieri e la Polizia locale “per il prezioso supporto nella gestione di questo evento importante, che ha lasciato un segno di speranza nella comunità”.

Domani (18 marzo) la statua della Madonna di Lourdes farà tappa nel territorio dell’Archidiocesi di Spoleto – Norcia, ed in particolare nel santuario della Madonna della Stella (Montefalco). Quindi partirà alla volta della Diocesi di Terni, toccando la città dell’acciaio e poi Narni, per proseguire poi verso Orvieto; infine il pellegrinaggio si concluderà nei territori dell’Alto Chiascio e dell’Alto Tevere.