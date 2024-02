In carcere per rapina e spaccio, 49enne rimpatriato in Marocco - Tuttoggi.info

L'uomo aveva scontato una condanna a 7 anni e 9 mesi nel carcere di Orvieto, ora è stato rimpatriato dalla polizia

Ha scontato una pena a 7 anni e 9 mesi nel carcere di Orvieto per numerosi reati, tra i quali rapina e spaccio, commessi in varie parti d’Italia. Appena scarcerato, l’uomo – un 49enne marocchino irregolare in Italia – è stato espulso dal personale dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Terni con accompagnamento al CPR di Potenza.

I poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Orvieto lo hanno infatti atteso all’uscita del carcere e lo hanno accompagnato a Potenza da dove verrà rimpatriato in Marocco. Per ritornare in Italia dovrà aspettare 10 anni, passati i quali dovrà richiedere ed ottenere l’autorizzazione del Ministero dell’Interno.