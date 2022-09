In bici da 221 giorni, la Russia “ferma” Lorenzo Barone “Non posso proseguire il viaggio”

“Non posso proseguire il viaggio” scrive Lorenzo Barone. “Tentare questa avventura è stata la più grande “scommessa” che io abbia mai fatto con me stesso. Ho vissuto un esperienza incredibile e spero un giorno di portare a termine il progetto. Ho pedalato 20,733 km in 221 giorni attraverso 15 paesi superando con determinazione ogni situazione e difficoltà che si è presentata.

Fino a pochi giorni fa ero pronto per rientrare in Russia e terminare il viaggio, purtroppo però la situazione, soprattutto all’interno del paese è peggiorata drasticamente, cambiando i miei piani e “obbligandomi” a fermarmi. Negli ultimi giorni mentre pedalavo in Mongolia sono stato avvolto da un’infinità di pensieri. Questo progetto e tutta l’energia che ci ho messo per tentare di realizzarlo non hanno alcun valore di fronte a ciò che sta accadendo negli ultimi mesi. Spero davvero che finisca tutto al più presto, un abbraccio forte a tutti”.

L’impegnativo progetto di Lorenzo Barone era di percorrere 29mila km, dal Sudafrica (Cape Agulhas) alla Russia (Cape Dezhnev), attraversando 3 continenti. Ad oltre due terzi del viaggio – che gli è costato anche un breve arresto in Etiopia -, però, è stato obbligato a fermarsi dalla difficile situazione internazionale.