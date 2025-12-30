 In auto con droga e 26 mini candelotti: denunciato 30enne - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

In auto con droga e 26 mini candelotti: denunciato 30enne

Redazione

In auto con droga e 26 mini candelotti: denunciato 30enne

Mar, 30/12/2025 - 10:52

Condividi su:

I Carabinieri della Stazione di Valfabbrica hanno deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria un 30enne italiano, già noto alle forze dell’ordine, residente a Gualdo Tadino, ritenuto responsabile di detenzione illegale di materiale esplodente artigianale.

Nel dettaglio, il servizio preventivo dei militari si è tradotto in un’attività di polizia giudiziaria nell’arco serale, allorquando gli operanti, nella zona industriale del comune di Valfabbrica, durante i controlli volti a prevenire oltre che reprimere situazioni di disagio giovanile, hanno controllato, a bordo della propria autovettura, il predetto giovane.

Lo stesso, inizialmente, ha cercato di eludere il controllo fornendo agli operanti giustificazioni poco plausibili circa la sua presenza in zona, tanto che all’esito di una perquisizione veicolare e personale è stato sorpreso in possesso di 0,5 g di cocaina, quantitativo sequestrato amministrativamente, per il quale l’interessato è stato segnalato alla Prefettura di Perugia quale assuntore di stupefacenti.

La scoperta più sorprendente è però avvenuta nel corso della perquisizione eseguita presso il suo domicilio, laddove i Carabinieri, in un garage di pertinenza, hanno rinvenuto 26 mini candelotti esplodenti artigianali, detenuti illegalmente e presumibilmente destinati alla vendita in occasione delle prossime festività di fine anno.Il materiale esplodente è stato immediatamente sequestrato e destinato alla distruzione, operazione che è stata condotta dai militari artificieri – antisabotaggio del Reparto Operativo Carabinieri di Perugia, quale unico team specializzato preposto ad effettuare interventi del genere nel particolare settore e sull’intero territorio regionale. Il 30enne, in forza degli elementi indiziari raccolti a suo carico, per l’ipotesi delittuosa anzidetta, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Perugia. L’intervento si inserisce nell’attività di controllo del territorio svolta quotidianamente dai Carabinieri per la tutela della sicurezza pubblica con significativa attenzione alle ore serali, ed in particolar modo, in questi giorni festivi, con l’approssimarsi della fine dell’anno, al fine di intercettare situazioni potenzialmente pericolose e garantire una maggiore sicurezza ai cittadini delle numerose comunità del perugino.

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in Italia

TOP della Settimana

Città di Castello
In bici elettrica con armi e droga, non si ferma all’alt, cade e finisce in ospedale | Arrestato 64enne
Città di Castello
Falso corriere in fuga con 230mila euro di merce, camion con targa contraffatta fermato lungo E45

Nei dintorni

Assisi

Capodanno 2026, ad Assisi e Bastia divertimento e musica ma no ai botti

Assisi

Assisi si mobilita per Alberto Trentini: manifestazione l’1 gennaio 2026 in piazza

Assisi

Solidarietà, convivialità e unione: grande successo per il “Pranzo in amicizia” | Le foto

in umbria

gli ultimi pubblicati

Gubbio e Gualdo

In auto con droga e 26 mini candelotti: denunciato 30enne

Star Bene

Campobasso, Bassetti: “Ipotesi topicida per i decessi può spiegare epatite fulminante”
Ultim'ora Italia

Mara Venier in ospedale e l’intervento all’occhio: “Chiudo l’anno così”
Ultim'ora Italia

Potenziavano i motori delle e-bike: sequestrate 295 bici e due denunce

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!