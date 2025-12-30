In auto con droga e 26 mini candelotti: denunciato 30enne - Tuttoggi.info

I Carabinieri della Stazione di Valfabbrica hanno deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria un 30enne italiano, già noto alle forze dell’ordine, residente a Gualdo Tadino, ritenuto responsabile di detenzione illegale di materiale esplodente artigianale.

Nel dettaglio, il servizio preventivo dei militari si è tradotto in un’attività di polizia giudiziaria nell’arco serale, allorquando gli operanti, nella zona industriale del comune di Valfabbrica, durante i controlli volti a prevenire oltre che reprimere situazioni di disagio giovanile, hanno controllato, a bordo della propria autovettura, il predetto giovane.

Lo stesso, inizialmente, ha cercato di eludere il controllo fornendo agli operanti giustificazioni poco plausibili circa la sua presenza in zona, tanto che all’esito di una perquisizione veicolare e personale è stato sorpreso in possesso di 0,5 g di cocaina, quantitativo sequestrato amministrativamente, per il quale l’interessato è stato segnalato alla Prefettura di Perugia quale assuntore di stupefacenti.

La scoperta più sorprendente è però avvenuta nel corso della perquisizione eseguita presso il suo domicilio, laddove i Carabinieri, in un garage di pertinenza, hanno rinvenuto 26 mini candelotti esplodenti artigianali, detenuti illegalmente e presumibilmente destinati alla vendita in occasione delle prossime festività di fine anno.Il materiale esplodente è stato immediatamente sequestrato e destinato alla distruzione, operazione che è stata condotta dai militari artificieri – antisabotaggio del Reparto Operativo Carabinieri di Perugia, quale unico team specializzato preposto ad effettuare interventi del genere nel particolare settore e sull’intero territorio regionale. Il 30enne, in forza degli elementi indiziari raccolti a suo carico, per l’ipotesi delittuosa anzidetta, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Perugia. L’intervento si inserisce nell’attività di controllo del territorio svolta quotidianamente dai Carabinieri per la tutela della sicurezza pubblica con significativa attenzione alle ore serali, ed in particolar modo, in questi giorni festivi, con l’approssimarsi della fine dell’anno, al fine di intercettare situazioni potenzialmente pericolose e garantire una maggiore sicurezza ai cittadini delle numerose comunità del perugino.