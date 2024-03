In arrivo la stagione teatrale itinerante dell'ArtFall: quattro date tra Terni e Amelia - Tuttoggi.info

L'associazione giovanile no-profit ArtFall, attiva dal 2013, torna in primavera con una rassegna teatrale di quattro appuntamenti in quattro location diverse nel territorio ternano

L’associazione giovanile no-profit ArtFall, attiva dal 2013, torna in primavera con una rassegna teatrale di quattro appuntamenti in quattro location diverse nel territorio ternano. Tutti gli spettacoli sono a ingresso gratuito: una scelta che manifesta il desiderio dell’associazione di coinvolgere liberamente quante più persone possibile, senza escludere nessuno. La stagione teatrale, che quest’anno porta il nome di “Teatro 4D – Verso nuovi orizzonti”, va dal 29 marzo al 21 aprile 2024 e prevede due serate di stand-up comedy, un monologo teatrale e una rassegna cinematografica.

Si tratta della terza edizione di un progetto iniziato nel 2022 in collaborazione con la Fondazione CARIT, che di anno in anno va affermandosi all’interno del panorama artistico della provincia, con la forte partecipazione e calore del pubblico. Dopo aver organizzato eventi ad Amelia e ad Avigliano Umbro, per la prima volta l’ArtFall approda alla città di Terni.

Si comincia infatti venerdì 29 marzo in Via dell’Olmo (TR), presso il locale Zerosettequattroquattro, con lo stand-up comedian Andrea Paone. È un comico attivo dal 2017, che ha collaborato con Prime Video Italia, Paolo Ruffini, Verace Zelig, e si è esibito già in tour internazionali nelle maggiori capitali europee e americane.

Il secondo appuntamento è per sabato 30 marzo, ad Amelia, presso La Cavallerizza (Via Orvieto) con Davide Marini: doppiatore, autore, comico romano che ha collaborato con la Sony e Warner Bros, con Valerio Lundini, Le Coliche e Michela Giraud. Sarà una serata differente dai canoni classici: la stand-up comedy di Davide Marini è preceduta da un pre-serata di Open Mic, dove il pubblico può mettersi alla prova e diventare protagonista sul palco. In seguito allo show di Marini, invece, sarà DJ Blond ad animare il post-serata con la sua selezione di dischi rigorosamente in vinile.

Sabato 20 aprile le porte del Teatro Secci si aprono per il monologo teatrale di Arianna Porcelli Safonov: autrice e performer a tutto tondo che porta in scena uno spettacolo attorno al tema dell’alimentazione, “Alimentire”.

L’ultima tappa è nel pomeriggio di domenica pomeriggio, 21 aprile, al Palazzo Petrignani di Amelia, un palazzo rinascimentale che apre straordinariamente per la rassegna cinematografica in cui saranno proiettati quattro cortometraggi di quattro registi: Mohamed Hossameldin (con “Yousef”), Salvatore Allocca (con “La gita”), Christian Filippi (con “Il custode e il fantasma”) e Claudio Casale (“Shero”). I registi saranno presenti in sala e si fermeranno dopo le proiezioni per dialogare con il pubblico.

Maggiori informazioni sugli eventi sono disponibili al seguente link. Trattandosi di eventi con capienza limitata, è vivamente consigliata la prenotazione qui, senza costi aggiuntivi. Per restare aggiornati sui futuri progetti dell’ArtFall, tra cui la decima edizione del festival estivo musicale, si rimanda ai loro canali social.

Luogo: TERNI, TERNI, UMBRIA