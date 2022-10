In arrivo ad ottobre “massamARTana festival 2022” - Tuttoggi

Il programma

“DUE VITE SU UN PENTAGRAMMA” – regia di Francesco Verdinelli e l’aiuto regista Gabriella Carmen Marin, con Debora Caprioglio (attrice), Cristiana Pegoraro (pianista), Germano Rubi (attore), – venerdì 7 ottobre 2022. È una domenica mattina dell’anno 1841 e siamo a Lipsia, al numero 5 della Inselstrasse. In quell’appartamento abita una giovane coppia di musicisti: Lui è Robert Schumann, ha 31 anni ed è uno dei compositori che più si sta affermando nella scena musicale europea. Lei è Clara Wieck, 22 anni. seppur giovane è già una pianista affermata la cui traiettoria è in continua ascesa: contesa dai teatri e dalle corti più in vista dell’epoca. Sulla tavola ben apparecchiata, c’è un quaderno pieno di scritti, appunti e riflessioni e lavori iniziati. Sono le note del diario scritto dai due giovani sposi. All’indomani delle nozze, Robert ha avuto l’idea di tenere questo quaderno a quattro mani, ovvero a settimane alterne. Le pagine di questi diari, oltre a far emergere gli aspetti più intimi dei due sposi musicisti, risultano essere piene di struggente bellezza e poesia. La meraviglia di queste pagine, però, non nasce solo dalle illuminazioni poetiche, ma da una miriade di dettagli e annotazioni che riportano in vita musiche, spartiti, stralci di discussioni e annotazioni che compongono la vita, musicale e non, degli Schumann. Un pianoforte e due leggii. Questo è quello che apparirà sulla scena. Al piano ci sarà Cristiana Pegoraro; pianista di fama internazionale. Sarà accompagnata dai due attori: Debora Caprioglio interpreta Clara, mentre Germano Rubbi, sarà suo marito Robert Schumann. Essi porteranno in vita gli aspetti più intimi e segreti dei due musicisti innamorati: della loro relazione, della musica e, soprattutto, della vita. Ogni singola citazione musicale che emergerà nel racconto prenderà vita attraverso il pianoforte come se, improvvisamente, lo spettatore vedrà materializzarsi davanti a sé, non solo i due musicisti, ma anche i grandi compositori citati, spesso amici personali dei due.

“SERATA CON DEL POTENZIALE”, di Marco Ceccotti – giovedì 13 ottobre 2022. Spettacolo di letture magistrale ma con umiltà. Un flusso di incoscienza strabordante, una carrellata di scene di vita vissuta male, storie inusuali di tutti i giorni, un concentrato di tragedie da ridere. Attori e pupazzi leggono racconti surreali, recitano scenette (o sketch se proprio vogliamo usare un’espressione del tutto inglese/americana oramai in voga.) declamano poesie all’insegna della bizzarria comica, del surrealismo audace, del politicamente leggermente scorretto mescolando umorismo alto con umorismo basso e umorismo medio.

“GUANTI – BIANCHI” liberamente ispirato a l’ARTE SPIEGATA AI TUZZI, di Paola Guagliumi, di Edoardo Erba, diretto ed interpretato da Paolo Triestino, musiche di Natalia Paviolo – Diaghilev – sabato 22 ottobre 2022. Antonio ha passato la vita a trasportare opere d’arte, e anche se non ha studiato, ha finito per capirle meglio dei professori. Raccontando del suo mestiere, con un linguaggio rozzo, comico ma intelligente, prende per mano il pubblico e lo fa viaggiare attraverso due millenni di capolavori. Parla soprattutto per i ragazzi del suo paese, spettatori indifferenti di un delitto infame. È convinto che, per rimanere umani, abbiano bisogno prima di tutto di capire cos’è la bellezza.

“SEE PRIMARK AN DIE” di Claire Dowie, traduzione di Elena Maria Aglieri e Carlo Emilio Lerici, con Martina Gatto, regia Dafne Rubini – venerdì 28 ottobre 2022. Le nostre città sono invase da negozi. Ogni strada è una sfilza di vetrine e ogni vetrina un mondo di tentazioni. Cosa accadrebbe se, un giorno, in questo mondo di acquisti, ci si svegliasse incapaci di comprare? Accade alla protagonista del testo di Claire Dowie, prima di mettere piede nel suo negozio preferito. L’incapacità – quasi la fobia – di acquistare si impossessa di lei, trascinandola alla scoperta di realtà sconosciute e disorientanti. Irriverente, a tratti poetico, il monologo della Dowie sa metterci in crisi guidandoci tra i pensieri ad alta voce di qualcuno che ha scelto un’altra strada.