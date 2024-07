In 642 in lista per 70 case popolari a Terni, "ce ne saranno altre 60" - Tuttoggi.info

Sono 642 le famiglie ammesse alla graduatoria per le case popolari a Terni, a fronte di una disponibilità attuale di 70 alloggi di edilizia residenziale pubblica. Altri 60, però, ne arriveranno da qui ai prossimi mesi. A fare il punto della situazione – in concomitanza con la pubblicazione della graduatoria del relativo bando – è l’assessore comunale Giovanni Maggi.

L’atto di approvazione della graduatoria, datato 15 luglio, è stato pubblicato nelle ultime ore sul sito del Comune di Terni. Oltre ai 642 ammessi definitivamente in attesa di case popolari, ci sono 37 esclusi, per vari motivi.

“La pubblicazione della graduatoria definitiva relativa al bando ERS 2023 – afferma l’assessore all’edilizia residenziale pubblica Giovanni Maggi – smentisce con i fatti le previsioni catastrofiche della minoranza di sinistra che sfrutta il disagio sociale ai soli fini propagandistici. I tempi per la redazione della graduatoria definitiva sono in linea con quelli dei precedenti bandi 2017 e 2019 fatti salvi leggeri ritardi dovuti all’aumento delle domande (oltre il 20%) e a qualche difficoltà applicativa relativamente al nuovo programma regionale di gestione delle domande utilizzato per la prima volta con il bando 2023″.

“Estremamente rilevante – prosegue l’assessore – è anche il numero di alloggi che si prevede di assegnare durante la validità della graduatoria ammontanti complessivamente ad almeno 130, infatti ai 70 previsti dal bando si aggiungeranno i 5 in corso di ultimazione, i 16 in corso di ristrutturazione da parte del Comune con ultimazione lavori entro 2024, i 33 relativi all’intervento PNRR in via San Lucio e i 6 relativi all’intervento PNNR di Palazzo Stocchi a Cesi che obbligatoriamente devono terminare entro i primi mesi del 2026. Inoltre ai suddetti 130 alloggi si aggiungeranno quelli, ancora da quantificare, relativi alle attività di ripristino ordinario riferito al biennio 2024-2026”.

La graduatoria e l’elenco sono pubblicati nel sito istituzionale in forma anonima, secondo la vigente normativa sulla privacy. Per informazioni è possibile rivolgersi alla direzione Welfare, in via Croce Santa 3, durante gli orari di apertura al pubblico o inviare una mail all’indirizzo: direzionewelfare@comune.terni.it