In 2 in motorino in via Tuderte con 23 dosi di cocaina, arrestati - Tuttoggi

I due giovani, senza fissa dimora, avevano droga, contanti e cellulari poi sequestrati

In via Tuderte, in motorino in due, hanno destato sospetti nei carabinieri che li hanno fermati e poi arrestati perché trovati con 23 dosi di cocaina.

Il controllo è scattato a Perugia da parte dei militari della Sezione Radiomobile del N.O.R. della locale Compagnia. Ad essere arrestati in flagranza del reato di detenzione illecita e spaccio di sostanza stupefacente due albanesi (classe 2001 e 1993), entrambi in Italia senza fissa dimora.