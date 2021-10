“Importanti comunicazioni”, il vescovo Piemontese convoca tutti in Duomo

Il vescovo ha raggiunto i 75 anni ed ha dato le dimissioni. Novi assetti in arrivo nelle Diocesi umbre?

Il vescovo di Terni – Narni – Amelia, padre Giuseppe Piemontese, ha convocato il clero, diaconi, religiosi e religiose, membri del consiglio pastorale diocesano, istituzioni e fedeli laici, domani venerdì 29 ottobre alle ore 11.45 nella cattedrale Santa Maria Assunta di Terni “per importanti comunicazioni che riguardano la vita della diocesi“.

Lo rende noto la Curia ternana. Un annuncio, quello del vescovo Piemontese, che sta destando grande curiosità. Probabilmente si tratterà di comunicazioni inerenti il suo “pensionamento”. Avendo compiuto 75 anni, il presule ha già presentato le sue dimissioni a Papa Francesco; un atto formale dovuto al raggiungimento di tale età. Ma in virtù di tale decisione, il Pontefice potrebbe aver previsto delle novità per la Diocesi di Terni – Narni – Amelia. Da anni, infatti, ormai, si parla di un accorpamento delle diocesi umbre. E un piccolo passo in questa direzione è stato fatto nei mesi scorsi quando sono state unite “in persona episcopi” le Diocesi di Foligno e di Assisi – Nocera – Gualdo Tadino. Formalmente monsignor Domenico Sorrentino guida due Chiese diocesane distinte, in realtà in passato un iter simile è stato poi il preludio ad un accorpamento vero e proprio delle Diocesi.

C’è dunque da attendere qualche ora per capire quali novità ci saranno per la Chiesa ternana.