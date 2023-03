Impianto trattamento fanghi, la protesta del Polo alternativo

Protesta del Polo Alternativo con il candidato sindaco Claudio Fiorelli fino all'area destinata all'impianto di essiccamento fanghi reflui

“Terni non può diventare la pattumiera dell’Umbria”. Parte da via Vanzetti la protesta del Polo Alternativo in corteo con il candidato sindaco Claudio Fiorelli fino all’area destinata all’impianto di essiccamento dei fanghi reflui di tutta la regione. “A Perugia la riqualificazione della cittadella giudiziaria, a Terni invece la cloaca maxima dell’Umbria. E’ l’ennesimo regalo della giunta Tesei con il silenzio assenso del sindaco Latini e dell’amministrazione comunale che non hanno fatto nulla per contrastare questo scempio” tuona Fiorelli.

In marcia le forze politiche che appoggiano la candidatura di Fiorelli, Movimento 5 Stelle e lista Bella Ciao. “L’impianto è stato inserito tra i progetti per cui è stato richiesto il finanziamento tramite Pnrr. Mentre Donatella Tesei e la destra candidano e sostengono ben tre comuni umbri come Assisi, Orvieto e Spoleto a diventare capitale italiana della Cultura 2025, mentre Perugia incassa centinaia di milioni di euro per valorizzazione urbanistica, nuovo sistema integrato di trasporti e riqualificazione della cittadella giudiziaria, a Terni con 8,5 milioni di euro del Pnrr si vuole creare la pattumiera dell’Umbria” attacca Fiorelli.