Impianto sportivo “Ovidio Laureti”, via libera alla riqualificazione

“Nuove opportunità di integrazione e di inclusione sociale per una zona periferica“

“Proseguiamo il grande lavoro procedurale per la messa a terra dei tanti interventi finanziati con il PNRR che ci siamo aggiudicati grazie alle idee e alla progettualità della nostra Amministrazione”, dichiarano gli assessori. “In questo caso l’obiettivo è dotare la città, tramite la pratica sportiva, di nuove opportunità di integrazione e di inclusione sociale per una zona periferica, caratterizzata da un numero considerevole di residenti e dalla relativa carenza di impianti sportivi polivalenti a valenza sociale”.



Calcio a 11, calcio a 5 e padel

“Sulla base del progetto per cui è stata approvata la fattibilità tecnico-economica, l’impianto “Ovidio Laureti” sarà trasformato in una struttura sportiva polifunzionale, in grado di promuovere sport e socialità, con la riqualificazione degli impianti esistenti e dell’intera area oggetto di intervento. Sono previsti: una struttura adibita a servizi/spogliatoi; una tribuna per 100 – 300 persone. L’impianto, al termine dell’intervento, potrà essere utilizzato per la pratica di tre sport outdoor: calcio a 11, calcio a 5, padel”.