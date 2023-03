Nuovo maxi impianto fotovoltaico all’Omc

I numeri dell’impianto

L’impianto fotovoltaico, installato sulla copertura dei capannoni della torneria e sul capannone principale dello stabilimento, ha una potenza di 1076,88 kWp ed è composto da 2564 pannelli in silicio monocristallino, con una superficie utile di captazione di 5560 metri quadrati. I pannelli sono equipaggiati con ottimizzatori in grado di assicurare un controllo su ciascun modulo, ottimizzandone la produzione ed incrementando la sicurezza e la protezione da malfunzionamenti e sovratensioni. L’impianto è corredato da passerelle sul tetto per la manutenzione dei pannelli e dell’impiantistica di sicurezza e da tubazioni idriche per il lavaggio dei moduli fotovoltaici. Nell’ambito della realizzazione del nuovo impianto è stata anche sostituita la copertura in laterizio del capannone della torneria (circa 5500 mq) con pannelli metallici leggeri coibentati: un intervento che ha migliorato l’efficienza termica dell’edificio.

La notevole quantità di energia pulita prodotta dal nuovo impianto – 1400MWh all’anno – rappresenta ben il 20% del fabbisogno annuo complessivo dello stabilimento.

Soddisfatto il 40 per cento del fabbisogno

“L’autoproduzione di energia elettrica è centrale nel Piano Industriale decennale del Gruppo FS – ha dichiarato Marco Caposciutti, Responsabile Direzione Tecnica di Trenitalia – L’attività, supportata da ingenti investimenti, è finalizzata a soddisfare il 40% dell’intero fabbisogno energetico del Gruppo. In quest’ambito Trenitalia fa la sua parte tramite l’applicazione di impianti fotovoltaici sulle coperture delle circa 50 officine che la società capofila del Polo Passeggeri gestisce sul territorio nazionale, con l’obiettivo di arrivare a una produzione installata di almeno 15 MW. La realizzazione di Foligno è una delle più grandi, in linea con la dimensione dell’officina“.

L’investimento complessivo di Trenitalia per la realizzazione dell’impianto e degli interventi accessori è stato di 2,2 milioni di euro.