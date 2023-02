Impianto eolico Orvieto-Castel Giorgio, Mazzi: "Ferma contrarietà del Comune a Phobos" - Tuttoggi

Dopo Italia Nostra anche il Comune di Orvieto ha espresso "ferma e totale contrarietà" al progetto Phobos.

Realizzazione impianto eolico tra Orvieto e Castel Giorgio: “Il Comune di Orvieto – dichiara l’assessore all’Urbanistica Mazzi – ribadisce la propria ferma e totale contrarietà al progetto Phobos, come espresso formalmente nel parere inviato al Ministero della Transizione Ecologica”.

“Il parere, nell’ambito della procedura di Valutazione di impatto ambientale di competenza statale, è stato regolarmente trasmesso l’8 giugno 2022 con protocollo nr. 20779. Siamo in contatto con i competenti uffici ministeriali per verificare il motivo per cui non risulti inserito sul sito web del Ministero insieme a tutti i pareri espressi dai soggetti interessati”, spiega Mazzi.