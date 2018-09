Impedisce ai clienti di prendere i carrelli al supermercato e aggredisce agenti, arrestato

Nel tardo pomeriggio di qualche giorno fa i poliziotti della volante di Perugia sono intervenuti presso un supermercato di San Sisto per la segnalazione di uno straniero che stava molestando i clienti. Sul posto gli agenti hanno verificato che uno straniero, in evidente stato di agitazione, si era seduto sui carrelli impedendone il prelievo.

I poliziotti hanno tentato di ricondurlo alla calma ed identificarlo, ma l’uomo gli si è scagliato contro, tentando di colpirne uno. A fatica, è stato bloccato, anche grazie all’uso dello spray a base di oleoresin capsicum, il cosiddetto spray al peperoncino.

Lo straniero ha proseguito ad opporre violenta resistenza al controllo anche quando, ammanettato, è stato condotto nell’autovettura di servizio per essere accompagnato in questura, dove ha proseguito nel suo atteggiamento aggressivo. E’ stato quindi identificato per un 34enne nigeriano irregolare sul territorio nazionale, con numerosi precedenti per lesioni personali, resistenza a pubblico ufficiale, percosse, rifiuto sulle indicazioni della propria identità. Al termine delle attività, il 34enne è stato tratto in arresto per resistenza a pubblico ufficiale, in attesa dell’udienza di convalida.

