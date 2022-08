Immissioni, la deroga sulla trota non convince i pescatori

Per la semina pronto gara e i ripopolamenti si è ottenuta una parziale deroga dal Ministero. Appunto con l’immissione di trote sterili. Che però, lamentano le associazioni della pesca sportiva, sono costose (12 euro al kg, vista l’onerosità della procedura di sterilizzazione) e comunque difficilmente reperibili sul mercato.

Insomma, la deroga che la Regione ha ottenuto dal Ministero non soddisfano le associazioni della pesca sportiva, che contestano l’intero impianto con cui, da anni, in Umbria viene condotta la pratica per avere nei corsi d’acqua solo specie autoctone. Una gestione che non ha funzionato, tant’è che la Regione è stata costretta a vendere – a un prezzo, pare, molto esiguo – quintali di trote con un livello di purezza non più adeguato alle stringenti normative.