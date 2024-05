Immigrati e stranieri consegnano targa al Questore di Terni - Tuttoggi.info

Il Questore di Terni, Bruno Failla, lascerà Terni s fine mese: immigrasti e cittadini stranieri lo ringraziano consegnando una targa

La comunità di immigrati e stranieri che vive e lavora a Terni ha consegnato una targa al questore Bruno Failla, che lascerà la guida della questura alla fine di questo mese. Un gesto molto apprezzato dal Questore Failla, un segno tangibile a sigillo del rapporto costruttivo che si è instaurato fra la comunità straniera della città e le forze dell’ordine. La cerimonia di premiazione si è tenuta nella giornata di ieri 27 maggio alle 19.00 alla Cittadella delle Associazioni in Piazza della Pace, un luogo di azione ed integrazione, uno dei quartieri cittadini più fortemente caratterizzati dal multiculturalismo, che anima tutta la zona di Villaggio Italia.

La consegna del riconoscimento è stata l’occasione per dimostrare la gratitudine al Questore Failla per la collaborazione dimostrata alle comunità arrivate in città da diverse parti del mondo. L’iniziativa è stata promossa dalle associazioni Namastè L’Arcobaleno e il Mare, Nuovi Orizzonti, associazione Socio-culturale Islamica (Al Huda), Fiore Blu comunità rumena e la Royal International Community, col supporto del Cesvol.