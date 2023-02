Imbrattano cantiere con scritte contro Polizia e Chiesa, scatta denuncia per 3 giovani - Tuttoggi

Scritte eseguite con una bomboletta sui pannelli in legno di un cantiere edile esposto sulla pubblica via di Avigliano Umbro, in Corso Roma

I Carabinieri della Stazione di Montecastrilli hanno denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica tre giovani ragazzi, tutti residenti ad Avigliano Umbro, per il reato di deturpamento ed imbrattamento di cose altrui.

Nella mattinata dello scorso 28 dicembre 2022 erano state ritrovate molte scritte di vernice verde realizzate con una bomboletta spray sui pannelli in legno di un cantiere edile esposto sulla pubblica via di Avigliano Umbro in Corso Roma, in pieno centro storico, dinanzi al parco pubblico “Piacenti” e nei pressi dei principali luoghi di aggregazione giovanile,