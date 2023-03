Ilenia Nizzi: “La chiave è nel vedere oltre le difficoltà con coraggio e umiltà” 

“Ho sempre avuto animali. Amo la natura e la campagna perché mi trasmette un senso di libertà. Ho un bellissimo sogno: creare un luogo, un’oasi in cui venga restituita la dignità e custodita la vita di ogni animale. Un luogo dove questi animali (abbandonati, maltrattati) potranno avere la possibilità di continuare a vivere con amore, in armonia e libertà”.

Chi non si forma si ferma, questa la chiave per evolversi

Da sempre appassionata alle discipline umanistiche, conoscere il modo di ragionare delle persone è un mondo che è sempre stata curiosa di esplorare.

“Chi non si forma si ferma…” questa la citazione che sprigiona in Ilenia Nizzi tutto l’entusiasmo per quella che lei stessa chiama la sua ‘Missione’. “Se non ti metti in discussione, se non ti apri a nuove esperienze, se non stimoli ogni giorno la curiosità, cercando di vedere il bicchiere sempre mezzo pieno trovando soluzioni alternative, prima o poi ti fermi perché rimani nella tua zona di comfort, nella ruota del criceto che non ti permetterà né di crescere né di evolvere”, così Ilenia racconta ciò che di sé le ha permesso, ogni giorno, di non arrendersi e di trovare dietro ad ogni difficoltà un’opportunità.

Il viaggio di Ilenia tra cadute e nuovi inizi

“Il mio percorso di studi nasce con il liceo pedagogico artistico a indirizzo umanistico psicologia filosofia.” Ma come succede lungo i viaggi degli eroi più temerari, non potevano mancare ostacoli e sconfitte dalle quali Ilenia ha saputo cogliere l’aspetto positivo e trasmutativo.

“La mia passione per questo mondo è nata sin da quando, molto giovane, ho dovuto rimboccarmi le maniche per problemi familiari che, per forza di cose, mi hanno limitato gli studi. Ho iniziato da autodidatta, quasi per gioco. Sono stata imprenditrice della mia prima attività commerciale nel 2003, a seguire altre 4, poi presidente di due cooperative nel mondo della GDO e così la mia ascesa a quella che da lì a qualche anno si sarebbe trasformata nella mia più grande passione. Dovevo fare di necessità una virtù, spinta da un desiderio dirompente che mi esplodeva dentro: quello di sentirmi libera. Così a 25 anni ho aperto le miei prime attività”.

Ma la vita è come una giostra, una volta va sù e una volta va giù e nel 2008 Ilenia è stata costretta a chiudere le sue attività. “Avevo dei negozi di alimentari ma il 2008 è stata dura. E’ stato un periodo buio per l’economia e purtroppo sono stata costretta a chiudere i miei negozi, investendo risorse economiche e di tempo. Una crisi che ha toccato, non solo la mia parte imprenditoriale ed economica ma, ho sentito pesanti ripercussione anche sulla mia emotività. Non è stato facile per me dover licenziare personale, chiudere situazioni legali. In un batti baleno ho visto spegnersi un sogno: quello di avere delle mie attività personali. E’ stato doloroso.” Così ricorda con malinconia Ilenia.

Una delusione che per un periodo l’hanno isolata dal mondo ma solo perché sentiva di dover metabolizzare gli eventi, prenderne consapevolezza e cercare di ripartire più forte di prima. Così, dopo un iniziale fallimento, nell’aprire dei negozi di alimentari, Ilenia decide di ricominciare da zero e trasformare la sua esperienza in qualcosa di positivo per se stessa e per gli altri. “Non è stato facile. Inizialmente, ero preoccupata per il futuro e frustrata per il mio fallimento. Ma non mi sono arresa. Ho preso un periodo per mettere a fuoco le idee e il coraggio a due mani e, ho deciso di imparare tutto quello che c’era da sapere sul coaching. All’epoca non era così dominante la professione coaching. Uscivano le prime accademie da Life Coach che mi incuriosivano perché vicine ai miei interessi in psicologia, la PNL. Pensavo di non avere via d’uscita, invece involontariamente, si è aperto un portone. Sono tornata, in modo diverso, a fare ciò che ho sempre amato: scoprire e conoscere le persone per guidarle ad evolvere”.

La curiosità di conoscenza è la chiave che ha permesso Ilenia di voltare pagina con il suo metodo: ‘Professionista6Cifre’

Spinta da questa curiosità, da questa voglia di soddisfare la sua brama di conoscenza, Ilenia inizia un percorso di studi partendo dal mondo del coaching con un master in Life Coach, PNL e specializzandosi nel mondo del Business con studi in Leadership Professionale, Sviluppo e creazione del Business Plan, Evoluzione del Cambiamento, Tecniche e Strategie di comunicazione Efficace e Vendita, Marketing e Consulenza di Immagine volto al Professional Brand. Tutto questo per diventare sempre di più un professionista preparata ed esperta nel suo campo.

Ilenia Nizzi

“Ho iniziato a seguire master in Life Coach poi in PNL, proseguendo con tutte le specializzazioni fino a specializzarmi nel settore Business Coach. Tutto questo accompagnato dalla mia esperienza personale per dare tutto il supporto che mi è mancato e per il quale oggi avrei pagato oro. Ho iniziato a condividere la mia conoscenza con gli altri, aiutando piccole imprese e start up a crescere e a raggiungere i loro obiettivi. Da lì ho iniziato a lavorare tanto da Life e questo ha iniziato ad aumentare in me stimoli per migliorare il mio modo di aiutare donne che, come me, ambiscono a rialzarsi, a realizzare un sogno, a creare nuove start up”. In poco tempo Ilenia Nizzi ha visto le sue capacità di Business Coach crescere sempre di più tanto da fondare la sua azienda di consulenza seguendo una propria metodologia: ‘Professionista6Cifre’.

“Guido le imprenditrici prendendo ispirazione dalla mia esperienza. Donne che si affacciano al business o che si sentono in stallo con la propria attività, che vogliono ripartire, costruire la carriere dei loro sogni con un metodo che si chiama ‘Professionista6Cifre’. Consiste nella crescita professionale che permette di capire con maggior chiarezza e consapevolezza le azioni necessarie per sviluppare, rilanciare o consolidare un business forte sul mercato per evitare gli sprechi di energia, perdite economiche, inutili frustrazioni e il rischio della buona riuscita dell’attività. Le accompagno in un percorso di pianificazione della propria idea di Buisness fino alla strategia che permette di lanciare il proprio servizio/prodotto sul mercato. Con loro cerco di vedere l’anello che manca, di individuare lo stallo o prevenire delle situazioni spiacevoli future che potrebbero incontrare. Insomma, prevenire, evitare e prenderne consapevolezza.”

‘Le donne sono come araba fenice, cadono e rinascono’… proprio come ci è riuscita Ilenia

Donna forte, coraggiosa che, come l’araba fenice, rinasce sempre dalle ceneri. “L’araba fenice mi rappresenta, così come rappresenta le donne che vogliono portare avanti un sogno ma trovano ostacoli, come la paura del giudizio, di fallire, il sentirsi e vedersi sole ad affrontare la vita e i tanti ostacoli senza nessun appoggio ma poi prendono tutto il loro coraggio e trasmutano e “rinascono” come una fenice. Trovo la forza ogni giorno in me stessa. Sono molto caparbia e cerco di trovare sempre il lato positivo nelle cose, un ancora di salvataggio anche nei momenti più bui, di vedere oltre e capire dove poter prendere dalle nostre risorse interne”.

Donna umile e onesta, fa della sua missione la sua forza, della sua esperienza il suo bagaglio di conoscenza perché lei sa cosa vuol dire cadere e rialzarsi con le proprie forze. “La mia forza è la mia esperienza, perché ci sono passata e so quello che si prova quando le cose non vanno. Io ho avuto una seconda occasione e voglio essere la seconda occasione che in passato mi è mancata”, parole piene di speranza e di energia che dimostrano ancora una volta la forza di una donna che è riemersa dalle ceneri vivendo la vita con allegria, con il sorriso e la voglia di scherzare, rendendola semplicemente un flusso di eventi che ogni giorno le insegnano qualcosa.

“Dal mio momento buio ho vissuto un processo di anni faticoso che mi hanno portata pian piano a mutare come persona, a partire dal mio atteggiamento. Quando fai esperienze così profonde, vengono fuori approcci diversi. Questo, però, non mi ha tolto la possibilità di trovare il lato positivo. Alcune responsabilità erano dovute da una parte di incompetenze, non avere delle conoscenze che mi hanno costretta ad incassare colpi. Non me la sono presa con cose esterne ma, ne ho tratto insegnamenti. Dare colpe esterne non è la chiave. E’ difficile vedere dentro di se’ per darsi responsabilità. Ho fatto un analisi profonda dentro di me che mi ha portata ad acquisire una grande esperienza su questo, oltre 12 anni di attività commerciale,” con queste parole di forza ed entusiasmo prosegue Ilenia, con il sorriso sulle labbra.

La vera fonte di ricchezza di Ilenia: fare nuove conoscenze

Un percorso duro, faticoso ma pieno di stimoli, nuove conoscenze, esperienze che l’hanno ancora di più arricchita. “Ho incontrato tante persone che mi hanno dimostrato affetto, spronandomi anche solo con una parola di conforto e sostegno morale. Non nego che ci sono state anche persone che hanno fatto di tutto per affossarmi, ma oggi le ringrazio perché grazie a loro sono diventata più forte di prima. Molti non danno importanza alla consapevolezza, ma acquisirla vuol dire arricchirsi di saggezza. E’ una risorsa fondamentale per andare avanti in tutti gli aspetti della vita come prevenirli, aggirarli, difenderti. Ringrazio il bello e il brutto. In questo percorso per me è fondamentale creare rete continua di interazioni che mi fanno crescere e migliorare nel mio lavoro, ecco perché sono entrata in BNI. E’ partito su invito di una persona di cui mi fido e pian piano mi sto ambientando, sono entrata solo qualche mese fa, sto cercando di capire le potenzialità per poi entrare in modo più vivo e presente. Già in così poco tempo mi sono affiatata. Ci sono belle persone che ti portano a creare partnership ma anche nuove amicizie, un arricchimento umano che va oltre il lavoro. Una missione che rimane nella mia anima” così conclude Ilenia Nizzi.

Progetti presenti e futuri di Ilenia Nizzi

Alla domanda quali sono i tuoi progetti attuali e futuri Ilenia risponde con determinazione e gioia negli occhi. “La mia più grande gratificazione arriva, ogni giorno dai miei clienti, dalle loro testimonianze, dal veder la buona riuscita della loro attività. Altre donne che ce la stanno facendo grazie al mio supporto e metodologia. Questa è la mia forza ecco perché il mio più grande sogno, che coincide con i miei progetti futuri, è quello di creare e divulgare una sana cultura di fare impresa per conoscere le “regole di gioco” del business, attraverso una buona metodologia, per evitare lo stallo, l’insuccesso e tutti ciò che ne consegue. Creare una bella rete tra diversi professionisti, format che diano ancora più valore. Portare la mia esperienza a supporto di donne che vogliono diventare professioniste in modo sicuro, donne che aiutano altre donne. Voglio sviluppare ancora di più la mia metodologia, voglio che attraverso la mie esperienze possa diventare da guida a persone e donne che si sentono sole per guidarle a trovare insieme la direzione giusta per non farle fallire. Capire cosa fare prima del punto di non ritorno.” Ecco cosa fa Ilenia per affrontare, con il sorriso, ogni giorno.

Ora Ilenia Nizzi è una figura rispettata nel suo campo, con un curriculum di tutto rispetto e un’abilità dalla forte sensibilità nel motivare gli altri. Non solo ha trasformato il suo fallimento in una fonte di ispirazione, ma ha aiutato e continua ad aiutare gli altri, soprattutto donne, a raggiungere il successo. La sua esperienza dimostra che con determinazione, impegno e un po’ di aiuto, tutti possono raggiungere i loro obiettivi e trovare la felicità professionale.

Ilenia è un’ispirazione per tutte coloro che si trovano di fronte a ostacoli insormontabili, dimostrando che è possibile trasformare le sfide in opportunità e costruire, a piccoli passi, grandi distanze.

La storia di Ilenia ci ricorda che ogni fallimento è solo una tappa sulla strada verso il successo, e che ogni errore può essere un’opportunità di crescita. Il coraggio, la determinazione e la volontà di imparare sono i pilastri su cui si fonda ogni successo, e Ilenia ne è la prova vivente.

Intervista di Laura Caldara