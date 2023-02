“Ilario, Ilario”, l’urlo della Nord che ha spinto i Grifoni alla vittoria nel derby

Tutto questo, mentre dalla Curva Nord si è alzato un coro che ha inneggiato al nome di Ilario. Un urlo da brividi. Con i Grifoni che sembrano aver trovato ulteriori energie e convinzione, come se, oltre alla guida di mister Castori in panchina, qualcuno dall’alta li stesse spingendo verso la porta della Ternana.

Pensieri da romantici, di un calcio d’altri tempi. Quei tempi in cui un allenatore esordiente poteva portare una squadra di provincia per la prima volta in Serie A e poi sfiorare lo Scudetto, riuscendo a chiudere il campionato senza mai subire sconfitte. Quel calcio genuino, eppure non meno spettacolare, di cui Ilario Castagner è stato uno dei massimi esponenti in Italia. E magari, così ci piace pensare, il ritorno alla vittoria nel derby è l’ultimo “miracolo” dell’allenatore del Perugia dei Miracoli.