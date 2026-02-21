Soddu lascia la diocesi di Terni - Narni - Amelia: sarà il nuovo arcivescovo di Sassari - Tuttoggi.info

Nel Duomo di Terni e alla presenza di numerosi fedeli e associazioni religiose e laiche è stato annunciato alle ore 12 il trasferimento del vescovo Francesco Antonio Soddu, nominato dal Santo Padre nuovo Arcivescovo della arcidiocesi di Sassari. Lascia dopo 4 anni nella Diocesi di Terni – Narni e Amelia.

La nomina nel 2021

Monsignor Francesco Soddu era stato nominato vescovo di Terni il 29 ottobre 2021, ricevendo l’ordinazione episcopale il 5 gennaio 2022. Era subentrato al posto di monsignor Giuseppe Piemontese, che avendo raggiunto i 75 anni di età aveva rassegnato le proprie dimissioni a Papa Francesco. Soddu dopo 4 anni lascerà ufficialmente i suoi poteri di vescovo la settimana dopo Pasqua continuando fino a quella data a reggere la chiesa come amministratore diocesano. “Rimane tutta la Quaresima e come si Sto arrivando! la Quaresima è lunga” chiosa il mons. “Il Santo Padre mi chiama a seguire il servizio del ministero della Chiesa che mi ha generato, che mi ha visto crescere. Non vi nascondo lo stupore alla notizia, che accolgo con spirito di obbedienza e gratitudine per la fiducia accordatami“. La riposta al Santo Padre di mons. Soddu: “Sassari è la chiesa che mi ha generato e dalla quale sono assente da 14 anni, unisco il totale abbandono alla divina provvidenza e lobbedienza”.

“Mi sono sentito a casa”

“Ho sentito questa chiesa e questa terra umbra come la mia casa. Mi avete visto spostarmi anche con il carrello della spesa, in campagna a prendere i finocchietti come si usa in Sardegna per fare il minestrone. Mi sono sentito accolto, tanto ho imparato e spero di aver messo a disposizione tutte le mie energie. Ora qualcuno potrebbe dire si tratta di un rientro a casa, comunque sono sempre in viaggio e in uscita. Sono contento di fare la volontà di Dio e questo mi riempie di gioia“, ha detto Mons. Soddu ai fedeli in Duomo.

Il cv di Soddu

Mons. Francesco Antonio Soddu è nato il 24 ottobre 1959 a Chiaramonti, nell’Arcidiocesi Metropolitana di Sassari. Dopo aver studiato Filosofia e Teologia presso il Pontificio Seminario Regionale Sardo di Cagliari, ha conseguito il Baccellierato in Sacra Teologia e la Licenza in Teologia Pastorale presso la Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna. È stato ordinato sacerdote il 24 aprile 1985. Ha ricoperto diversi incarichi: Vice Rettore del Pontificio Seminario Regionale Sardo di Cagliari (1985-1987); Vice Rettore del Seminario Arcivescovile Turritano (1987-1996); Direttore del Centro Diocesano Vocazioni (1987-2005); Parroco della Cattedrale di San Nicola a Sassari (1997-2012); Assistente Gruppo Scout AGESCI Sassari 3 (1997-2012); Canonico del Capitolo Turritano; Assistente Diocesano di Azione Cattolica Italiana-Settore Giovani (1998-2005); Membro del Consiglio Presbiterale Diocesano (1999-2012); Componente del Collegio Diocesano dei Consultori (2005-2011); Direttore della Caritas Diocesana (2005-2012); Direttore dell’Ufficio Diocesano Migrantes (2011-2012); Direttore di Caritas Italiana (2012-2021).

Nella Conferenza Episcopale Italiana è Membro della Commissione per il Servizio della Carità e la Salute. E’ Segretario e Vescovo Delegato per la Pastorale della salute, per i problemi sociali e il lavoro della Conferenza Episcopale della Regione Umbria.

Legami con Terni e vicino ai poveri

Terni era una città che mons. Soddu conosceva anche prima della sua nomina a vescovo: “Conosco questa città perché negli uffici della Caritas italiana lavorano diverse persone della diocesi ternana; inoltre l’attuale vicario generale, don Salvatore Ferdinandi, è stato uno dei miei maestri” disse a inizio mandato. Il primo approccio con il capoluogo umbro, però, non fu dei migliori: i residenti di via Vollusiano, contrari all’apertura di una sede della Caritas nel loro quartiere, accolsero Francesco Soddu a suon di fischi. “Raccomandai loro di non essere scoraggiati o scandalizzati, poiché la storia della Caritas insegna che tutte le opere più importanti nascono con una grande criticità”. Seguendo le linee di Papa Francesco era vicino alle problematiche dei poveri: “Non si può parlare dei poveri se non si sta con i poveri; non si può capire la storia se non la si vede con gli occhi dei poveri” in questo modo monsignor Francesco Soddu si presentò alla comunità cittadina e alla diocesi di Terni-Narni-Amelia nel 2021.