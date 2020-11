Il vescovo Salvi negativo negativo al Covid: “Presto Bassetti dimesso e in riabilitazione al Gemelli”

Monsignor Marco Salvi, vescovo ausiliare di Perugia-Città della Pieve, è tornato negativo al Covid, dopo 19 giorni di quarantena. Le prime parole al pieno ritorno all’attività della Curia sono state per i malati “che stanno lottando in un letto di ospedale” e per i medici, gli infermieri e gli operatori socio-sanitari che si stanno prendendo cura di loro.

Bassetti, presto dimesso da Perugia

Salvi ha dato anche una buona notizia a proposito del cardinale Bassetti, ricoverato in ospedale sempre a causa del Covid: “Il nostro cardinale Gualtiero Bassetti – sottolinea il vescovo ausiliare – come si coglie dai bollettini medici degli ultimi giorni, è in progressivo lento miglioramento”.

Riabilitazione al Gemelli

“Grazie alle incessanti preghiere e alle cure appropriate messe in atto dal qualificato personale sanitario dei reparti di Medicina d’urgenza-Covid 1 e di Terapia intensiva Covid 2, che ringraziamo di cuore, il cardinale potrà presto lasciare l’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia e una volta dimesso – annuncia mons. Salvi – trascorrerà un periodo di convalescenza e riabilitazione presso il Policlinico Universitario “Agostino Gemelli” di Roma”.