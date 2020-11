Sanitari dell’ospedale di Perugia senza assicurazione per sinistri gravi, la denuncia di Bori

Dipendenti dell’Azienda ospedaliera senza assicurazione per i sinistri più gravi. La polizia è scaduta a fine ottobre e ad oggi non risulterebbe neanche una richiesta di proroga. A denunciarlo è il capogruppo Pd in Regione, Tommaso Bori, che sulla vicenda ha presentato un’interrogazione alla Giuta regionale.

“L’azienda ospedaliera di Perugia – scrive Bori – risulterebbe sprovvista dalla copertura assicurativa per sinistri catastrofali. Qualora fosse confermato, è necessario capire come e con quali tempi si intende risolvere questa problematica urgente”.

I rischi: la denuncia di Bori

Bori ricorda il lavoro compiuto in particolare in questa emergenza Covid da medici e infermieri. “Appare dunque paradossale – scrive – che proprio il personale sanitario, che non smetteremo mai di ringraziare, rischi di trovarsi esposto a rischi per sinistri ingenti. Un fatto che, se confermato, sarebbe di una gravità inaudita. Soprattutto perché riguarderebbe una realtà come quella di Perugia, polo sanitario sanitario di alta specialità che, per le specifiche professionalità presenti, per il complesso di tecnologie innovative e tipologia di prestazioni offerte, è un punto di eccellenza sia per la sanità umbra che per quella nazionale”.

I numeri pre Covid

“Il personale del polo perugino – prosegue Tommaso Bori – ha bisogno di

garanzie per operare con serietà e serenità. I numeri, a condizioni pre

Covid, parlano di un Pronto soccorso che assicura una risposta a oltre 62mila cittadini; la Centrale 118 Unica regionale con l’elisoccorso garantisce

interventi in urgenza/emergenza in tutta la regione ; 40mila i ricoveri e

22mila gli interventi chirurgici, oltre 8milioni le prestazioni

specialistiche. Tremila le persone che lavorano al suo interno. Tra queste

circa 2000 con un ruolo sanitario, 600 con un ruolo tecnico e 200 con un

ruolo amministrativo”.

La polizza assicurativa scaduta

“La polizza che copre la fascia di sinistri più grave – conclude il

capogruppo Pd – è scaduta il 27 ottobre e da parte dell’azienda non è

stata nemmeno chiesta una proroga. La mancanza di copertura assicurativa per responsabilità civile per sinistri catastrofali creerebbe un ulteriore peso

per i tanti operatori sanitari che da ormai 10 mesi sono in prima linea per

fronteggiare l’emergenza sanitaria con la loro grande professionalità e

spirito di servizio”.