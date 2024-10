Il terremoto di Norcia 8 anni dopo: online il film di Andrea Sbarretti - Tuttoggi.info

In occasione dell’ottavo anniversario del sisma che ha colpito Norcia e la Valnerina, il film-documentario “Il terremoto di Norcia” di Andrea Sbarretti sarà visibile gratuitamente in streaming nella sua versione breve di 50 minuti a partire dalle ore 7.40 del 30 ottobre 2024, ad 8 anni esatti dal momento in cui c’è stata la scossa che ha distrutto migliaia di edifici.

Il giorno 30 ottobre 2016, Norcia è stata colpita da un fortissimo terremoto magnitudo 6.5. Nei giorni precedenti c’erano state altre scosse più lievi che avevano allertato la popolazione. Il sisma ci fu la domenica alle 7.40 di mattina, ma non sorprese le persone all’interno delle case per cui miracolosamente non ci furono vittime. Il cambio dell’ ora solare contribuì a tenere lontano dalla Basilica di San Benedetto i 300 Vigili del Fuoco, che con un’ora in più si sarebbero trovati a lavorare sul tetto poi crollato. Anche il giorno festivo limitò gli interventi di manutenzione degli edifici danneggiati: questi 3 fattori (scosse nei giorni precedenti, cambio dell’ora e giorno festivo) furono determinanti all’esito estremamente favorevole, che non portò nessun morto né ferito. I danni alle strutture invece furono ingenti. Tutt’oggi le macerie sono ancora sul posto e la ricostruzione non è iniziata. Non va dimenticato che prim’ ancora ci fu il terremoto del 24 agosto, quando una scossa di magnitudo 6.0 distrusse Amatrice, Accumoli, Arquata del Tronto e altri borghi tra Lazio, Umbria, Abruzzo e Marche, provocando la morte di 303 persone.

Il mese scorso è stato reso disponibile il precedente film di Sbarretti “Su queste montagne”, incentrato sulla storia di Pietro l’eremita, che ha avuto già 12.000 visualizzazioni: di seguito il link per vedere le due pellicole. https://www.andreasbarretti.it/streaming.htm