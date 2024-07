"Il Sole, La Luna", a Giove il festival dell'enogastronomia, dell'arte e della musica - Tuttoggi.info

Al via, a Giove, il festival “Il Sole, La Luna”.

L’evento si svolgerà all’interno del vecchio borgo, all’ombra del Castello Ducale, interamente ristrutturato.

All’entrata del paese, nei giardini comunali, accoglierà i turisti un singolare evento: “Il fantasma del Castello di Giove, Conterina la potta dai boccoli d’oro”, mostra del ciclo- pittorico composto da 20 opere realizzate da artisti di Giove, che narrano per immagini la leggenda del Fantasma del Castello.

Saranno esposte opere di artisti di fama internazionale che negli anni hanno partecipato al festival.

Un coloratissimo bazar: prodotti enogastronomici e non solo

Il borgo si trasformerà per quattro giorni in un coloratissimo bazar con prodotti enogastronomici del territorio, lavori realizzati da candelai, canestrai e appassionati di bricolage. Scendendo per via Cairoli, i visitatori arriveranno a Largo Pereira, una suggestiva piazzetta, dove, accompagnati da una musica di sottofondo suonata da artisti di strada, potranno degustare vini e aperitivi, arricchiti da ricercati stuzzichini.

In Piazza Cento Tramonti, invece, le cuoche volontarie offriranno una vasta gamma di pietanze tradizionali, confezionate con prodotti tipici locali. In Piazza Verdi sarà possibile apprezzare le opere di espositori e pittori; in via Verdi saranno recitate poesie in dialetto umbro.

Gli spettacoli musicali



A Largo Buonarrotti, inoltre, gli spettacoli di musiche e danze popolari, che ogni sera saranno preceduti da esibizioni di giovani allievi di prestigiosi Conservatori.

Venerdì 26 luglio l’Orchestra Mutante Mysticanza, con musica mediterranea ed europea, accompagnerà l’ascoltatore in un nomadismo musicale, lontano dai luoghi comuni, verso tradizioni antiche.

Sabato 27 luglio, poi, lo spettacolo “ Sotto le stelle che brillano – La canzone romana dalle origini al novecento”: un viaggio nella romanità, da Petrolini a Trilussa, da Aldo Fabrizi a Gabriella Ferri.

Domenica 28 luglio, infine, The Swing pistols proporranno, in una serata dedicata alla musica d’epoca degli anni Quaranta, Cinquanta e Sessanta, i classici italiani e americani dello swing, del boogie woogie e del rock and roll.