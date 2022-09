Il sogno, i ragazzi del Serafico protagonisti sul palco del Lyrick il 16 settembre - Tuttoggi

Si possono rimettere in discussione le regole che governano la società in cui viviamo? E soprattutto, sono forze come l’economia, la finanza e il profitto a determinare le nostre vite? O c’è qualcos’altro, che spesso resta nascosto ma che alla fine è ciò che davvero conta? Per provare a dare una risposta a questo interrogativo sempre più attuale, tornano a teatro con lo spettacolo a ingresso libero Il sogno i giovani dell’Istituto Serafico di Assisi, struttura d’eccellenza per l’assistenza a bambini e ragazzi con gravi disabilità.

Lo spettacolo del 16 settembre sarà poi replicato durante The Economy of Francesco, evento globale che dal 22 al 24 settembre porterà ad Assisi giovani da tutto il mondo, nel segno di una nuova visione dell’economia legata al messaggio del Pontefice. Il Sogno e racconta la storia di Libero, un esperto di finanza intento a lavorare su un importante progetto per un suo superiore. Le sue certezze e la sua visione del mondo vengono tuttavia messe in discussione quando il Capo invia due misteriosi dipendenti per dargli supporto: confrontandosi con loro, Libero si troverà a iniziare un viaggio onirico tra la sua realtà quotidiana e i temi globali legati alla natura, alla guerra, all’equilibrio indispensabile del Creato. Il protagonista realizzerà dunque il peso di ogni singolo gesto, anche il più apparentemente insignificante, finché la risposta al più classico degli interrogativi, ovvero «Io cosa ci guadagno?», apparirà sempre meno scontata.