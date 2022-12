Il sindaco di Montecchio regala una pallina di Natale a tutti gli studenti del territorio: "Un pensiero semplice ma significativo" - Tuttoggi

Una pallina di Natale personalizzata con gli skyline di Montecchio e frazioni: il dono del sindaco Gori agli alunni delle scuole del territorio.

Il sindaco di Montecchio, Federico Gori, ha regalato una pallina di Natale personalizzata con gli skyline di Montecchio a tutti gli alunni delle scuole del territorio in occasione delle recite natalizie.

“E’ un pensiero semplice ma significativo – ha dichiarato il sindaco – per ricordarvi che non sarete mai soli”. Gori, insieme alla pallina, ha consegnato anche una lettera a ciascun bambino: “Le tanto attese festività natalizie si avvicinano e, come ogni anno, ci ritroviamo per i consueti auguri, riscoprendo insieme il vero spirito Natalizio”.